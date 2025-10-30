Partizan - Barça de basket, Euroliga: horario y dónde ver por TV y online el partido de baloncesto

Joan Peñarroya da una charla a sus jugadores durante el Barça de basket-Joventut

El Barça intentará este viernes alargar su mejor racha de la temporada frente al Partizan de Belgrado en la imponente Stark Arena de Belgrado, un recinto conocido por su ambiente ensordecedor. El conjunto azulgrana afronta esta exigente visita con el objetivo de confirmar las buenas sensaciones mostradas en sus recientes victorias ante el Río Breogán y el EA7 Emporio Armani Milán.

El equipo dirigido por Joan Peñarroya busca consolidar los avances, especialmente en defensa, que se vieron en la segunda mitad del ajustado triunfo frente al cuadro italiano (74-72). En ese partido, el Barça solo concedió 31 puntos tras el descanso y remontó una desventaja de once tantos, evidenciando una notable reacción colectiva.

El reto ahora pasa por trasladar esa solidez fuera del Palau Blaugrana, donde el conjunto catalán sigue sin mostrar la misma fiabilidad. Capaz de imponerse al poderoso Panathinaikos (96-103), pero también de caer ante el debutante Dubai Basketball (83-78), el Barça busca consistencia a lo largo de los 40 minutos.

El duelo, correspondiente a la jornada 8 de la Euroliga, enfrenta a dos equipos separados por una sola victoria (4-3 para el Barça y 3-4 para el Partizan). Será una prueba importante para medir si los azulgranas pueden asentarse entre los aspirantes a los primeros puestos de la clasificación.

El encuentro tendrá además un componente emocional: será el reencuentro del Barça con Jabari Parker, que dejó el club este verano tras dos temporadas. El estadounidense fue el segundo máximo anotador azulgrana en la pasada Euroliga (13,8 puntos por partido), solo superado por Kevin Punter, actual estrella del Partizan y principal amenaza ofensiva.

¿Cuándo es el partido de la Euroliga entre el Partizan de Belgrado y el Barça?

El duelo entre el conjunto serbio y los de Joan Peñarroya se disputa este viernes 31 de octubre a partir de las 20:30, hora peninsular. En Argentina comenzará a las 16:30h, mientras que en México a las 14:30.

¿Dónde se juega el partido de la Euroliga entre el Partizan de Belgrado y el Barça?

Este choque que enfrenta al Partizan con el Barça se disputa en el Stark Arena, situado en la ciudad de Belgrado. El recinto tiene una capacidad para acoger a unas 19.394 personas, siendo uno de los campos de baloncesto más grandes de Europa.

¿Dónde se podrá ver el partido de la Euroliga entre el Partizan de Belgrado y el Barça?

En España, el partido correspondiente a la jornada 8 de la Euroliga entre el Partizan y el Barça de basket se podrá ver a través del canal Movistar+ Deportes.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro.