El Zalgiris le saca los colores al Barça en la Euroliga y provoca una tímida pañolada en la grada

Un instante del duelo entre el Barça y el Zalgiris. EFE

El conjunto culé estuvo en todo momento sobrepasado por los lituanos en el Palau.

El Zalgiris Kaunas sonrojó en el Palau Blaugrana al peor Barça de la temporada, que sumó su tercera derrota (73-88) en seis partidos de la Euroliga en un encuentro en el que el equipo azulgrana siempre fue a remolque del juego coral de su rival.

El conjunto de Joan Peñarroya no carburó, ni en defensa ni en ataque, para competir ante un oponente que, liderado por el acierto exterior de Maodo Lo (20 puntos) y Debidas Sirvydis (14), sumó su cuarto triunfo continental.

El equipo lituano dominó desde el primer segundo. Saltó dormido al parqué el Barça y lo pagó caro ante un rival con las ideas muy claras: defensa rocosa y ataque fluido para aprovechar la clarividencia de sus exteriores.

That rim’s in pain... 😬 pic.twitter.com/C6myBujMpC — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 23, 2025

Y eso que el escolta Nigel Williams-Goss, autor de los primeros cuatro puntos del Zalgiris, duró un minuto y 25 minutos en pista aquejado de molestias, pero su sustituto, Maodo Lo, tomó el relevo del estadounidense de manera brillante.

El escolta alemán castigó la endeble defensa azulgrana en el primer cuarto con once puntos claves para situar el 14-26 tras los primeros 10 minutos.

En el Barça, sin rumbo en ataque, sólo un triple final del argentino Juani Marcos y los tiros libres camuflaron un acierto paupérrimo (3 canastas de 15 intentos en tiros de campo) tras el primer periodo.

Joan Peñarroya, enfadado durante el partido. EFE

Mejoraron los porcentajes de tiro en el segundo acto pero no las sensaciones en el Barça, que seguía sin apretar las tuercas en defensa.

El Zalgiris, impulsado por Sirvydis y Lo, desde el perímetro, y Wright en la zona, llegó a gozar de una ventaja de 18 puntos (20-38, min.13).

Apareció la garra de Parra en ataque, con seis puntos, para despertar a los locales, que, si bien seguían jugando a un baloncesto anárquico en ataque, se situaron a seis puntos (34-40, min.17) gracias a los chispazos de Shengelia y Vesely en la zona.

Pero la reacción azulgrana duró lo que el Zalgiris tardó en agujerear su retaguardia, ya fuera mediante la amenaza exterior de Sirvydis, la capacidad reboteadora de Wright o las transiciones iniciadas por Sylvain Francisco. Y los lituanos terminaron ganando también el segundo parcial (25-26) y se fueron al descanso con una ventaja de 13 puntos (39-52).

Un momento del partido entre el Barça y el Zalgiris. ZALGIRIS

El tercer acto empezó como el primero, con el Barça sin dar señales de vida y el equipo lituano hurgando en la herida de un rival sin rumbo.

Y en apenas seis minutos los visitantes, con Birutis penalizando a Willy Hernangómez en la zona, firmaron un parcial de 2-16 que sería casi definitivo (41-64, min.24).

El Zalgiris asaltó el Palau. ZALGIRIS

Ante la pasividad de sus jugadores, algunos aficionados del Palau mostraron pañuelos blancos. En la pista, su equipo no reaccionaba y el conjunto dirigido por Tomas Masiulis llegó a gozar de una renta de 25 puntos (48-73, min.28) con Maodo Lo y Sleva imponiendo su ley desde el perímetro.

El último acto fue un trámite y sirvió para que el Peñarroya diera descanso a los teóricos titulares. Su equipo se llevó el parcial (19-13) y maquilló el resultado de la mano de Joel Parra, máximo anotador azulgrana (17 puntos), y Juani Marcos en una derrota que dejó en evidencia las carencias del equipo español.

Barça 73 - 88 Zalgiris

Barça (14+25+15+19): Satoransky (11), Punter (7), Clyburn (-), Shengelia (13), Keita (-) -cinco inicial-, Marcos (9), Cale (5), Norris (-), Vesely (9), Hernangómez (2) y Parra (17).

Zalgiris (26+26+23+13): Francisco (14), Williams-Goss (4), Tubelis (8), Butkevicius (2), Birutis (4) -cinco inicial-, Wright (10), Brazdeikis (4), Lo (20), Sleva (5), Rubstavicius (-), Sirvydis (14) y Ulanovas (3).

Árbitros: Streten Radovic (CRO), Jakub Zamojski (POL) y Maxime Boubert (FRA). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la sexta jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana ante 4.125 espectadores.