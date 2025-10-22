Barça de basket - Zalgiris, Euroliga: horario y dónde ver por TV y online el partido de baloncesto

El FC Barcelona recibe este jueves 23 de octubre al Zalgiris Kaunas en el Palau Blaugrana a las 20:30 horas en un duelo correspondiente a la sexta jornada de la Euroliga de baloncesto.

Ambos equipos llegan con el mismo balance de 3 victorias y 2 derrotas y ocupan la sexta y quinta posición de la clasificación, respectivamente.​

Los azulgranas atraviesan un momento irregular tras caer en su última salida de Euroliga ante el Dubai Basketball por 83-78. La derrota en tierras emiratíes evidenció los problemas defensivos del equipo de Joan Peñarroya, que es el cuarto conjunto que más puntos encaja por partido (91).

Sin embargo, el conjunto culé llega con moral renovada después de lograr su primera victoria liguera en la pista del Unicaja Málaga (77-83), lo que supone un soplo de aire fresco tras un inicio complicado en la competición doméstica.​

El Barça busca encadenar su segunda victoria consecutiva en todas las competiciones, algo que no ha conseguido en los últimos ocho partidos. En el plano ofensivo, los números son prometedores: 93,6 puntos de media, siendo el segundo equipo más anotador de la Euroliga solo por detrás del Hapoel Tel Aviv.​

El técnico barcelonista no podrá contar con tres jugadores clave: Juan Núñez, Nicolás Laprovittola y Darío Brizuela. Núñez permanece de baja tras ser operado del menisco de la rodilla derecha en marzo, mientras que Laprovittola sufre molestias en el aductor del muslo izquierdo que le mantendrán fuera aproximadamente tres semanas.

Por su parte, Brizuela presenta molestias en el músculo glúteo derecho desde el partido de Dubai.​

El conjunto lituano llega al Palau con el mismo balance de 3-2 que los azulgranas, pero atraviesa un momento delicado tras encadenar dos derrotas consecutivas: ante el Olimpia de Milán (89-78) y contra el Estrella Roja.

Los de Kaunas se impusieron en sus tres primeras jornadas, destacando las victorias ante el Mónaco (89-84) y el Fenerbahçe (84-81), pero ahora necesitan frenar su mala racha para no descolgarse en la clasificación. Su principal amenaza ofensiva es el alero Arnas Butkevicius, jugador clave para las aspiraciones lituanas.

¿Cuándo es el partido de la Euroliga entre el Barça y el Zalgiris?

El duelo entre el equipo que dirige Peñarroya y el conjunto lituano se disputa este jueves 23 de octubre a partir de las 20:30, hora peninsular.

¿Dónde se juega el partido de la Euroliga entre el Barça y el Zalgiris?

Este choque que enfrenta al Barça con el Zalgiris se disputa en el Palau Blaugrana, situado en la ciudad condal. El recinto tiene una capacidad para acoger a unas 7.500 personas en los partidos oficiales del Barça.

¿Dónde se podrá ver el partido de la Euroliga entre el Barça y el Zalgiris?

En España, el partido correspondiente a la jornada 6 de la Euroliga entre el Barça de basket y el Zalgiris se podrá ver a través del canal Movistar+ Deportes.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro.