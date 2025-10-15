Dubái - Barça de basket, Euroliga: horario y dónde ver por TV y online el partido de baloncesto

Joan Peñarroya da una charla a sus jugadores durante el Barça de basket-Joventut

El Barça de basket se mide al Dubai Basketball Club este jueves 16 de octubre a las 18:00 horas en el Coca-Cola Arena de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), en un encuentro correspondiente a la quinta jornada de la fase regular de la Euroliga 2025-26.

El conjunto azulgrana afronta este compromiso con un récord de 3 victorias y 1 derrota en la Euroliga después de la última victoria por 71-92 ante el Maccabi Tel Aviv en Belgrado.

Los de Joan Peñarroya han mostrado su mejor versión en Europa después de reaccionar al duro revés sufrido ante el Hiopos Lleida en la Liga Endesa, demostrando la intensidad defensiva necesaria para aspirar al título continental.​

El equipo cuenta con la baja de Nicolás Laprovittola por tres semanas debido a una lesión en el aductor, mientras que Jan Vesely va sumando minutos progresivamente. Una novedad destacada es la presencia del joven Sayon Keita de 17 años, quien debutó en la Euroliga como titular ante el Maccabi con una actuación prometedora.​

El Dubai Basketball Club representa la gran novedad de esta edición de la Euroliga y es el primer equipo no europeo en participar en la competición tras recibir una licencia plurianual hasta 2030. El proyecto emiratí ha demostrado su ambición con un presupuesto que asciende a 16 millones de euros esta temporada.​

El equipo dirigido por Jurica Golemac presenta un récord de 2 victorias y 2 derrotas tras cuatro jornadas. Destaca especialmente su impresionante triunfo por 69-93 ante el vigente campeón Fenerbahçe en Estambul.

La plantilla cuenta con jugadores de alto nivel como Dzanan Musa (aunque lesionado), Davis Bertans, Klemen Prepelic y Mfiondu Kabengele, quien se ha convertido en su principal referencia ofensiva con actuaciones destacadas como los 26 puntos ante el Fenerbahçe.​

¿Cuándo es el partido de la Euroliga entre el Dubái y el Barça?

El duelo entre el Dubái y el Barça se disputa este jueves 16 de octubre a las 18:00 horas. En México serán las 10:00 horas, mientras que en Argentina serán las 13:00 horas cuando arranque el partido.

¿Dónde se juega el partido de la Euroliga entre el Dubái y el Barça?

Este encuentro que corresponde a la quinta jornada de la máxima competición continental y que enfrenta al Dubái con el FC Barcelona se juega en el Coca-Cola Arena. El pabellón tiene capacidad para albergar a unos 17.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de la Euroliga entre el Dubái y el Barça?

En España, este encuentro de la quinta jornada de la Euroliga se va a poder ver en directo a través del canal Movistar Plus+.

Además, se podrá seguir el minuto a minuto de este encuentro de la máxima competición continental gracias a la retransmisión que realizará EL ESPAÑOL.