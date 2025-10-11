Baskonia - Real Madrid, Liga Endesa: horario y dónde ver por TV el partido de baloncesto

Tres días después de superar sin apuros al ASVEL en Euroliga, el Real Madrid vuelve a poner el foco en la Liga Endesa. Los blancos afrontan la segunda jornada del campeonato y lo hacen visitando un pabellón siempre complicado como lo es el Buesa Arena.

El conjunto dirigido por Sergio Scariolo se ve las caras con el Baskonia en busca de lograr su cuarto triunfo consecutivo y seguir ganando confianza después de un inicio titubeante con la derrota en la final de la Supercopa de España.

Los vitorianos siempre son un hueso muy duro de roer, más todavía en su feudo, pero acuden a la cita en un momento de crisis deportiva alarmante. No ganan un partido desde mayo y ya son seis tropiezos consecutivos a los que hay que sumar los tres de pretemporada.

No le sale nada al debutante Paolo Galbiati que ha comenzado con muy mal pie su estancia en Vitoria. Ahora tienen una oportunidad de oro para empezar a revertir la situación por el rival al que pueden superar, pero al mismo tiempo no deja de ser la presa más complicada del campeonato.

Un total de 34 jugadores y hasta 7 entrenadores han tenido en común Baskonia y Real Madrid a lo largo de su historia. Esta temporada, Sergio Scariolo vuelve al banquillo del Movistar Arena 23 años después, y entre su extenso staff técnico le acompaña Stefan Ivanovic después de su notable experiencia el curso pasado en París Basketball.

¿Cuándo se juega el partido de Liga Endesa entre el Baskonia y el Real Madrid?

El duelo entre el conjunto vasco y los blancos de la segunda jornada del campeonato doméstico se disputa este domingo 12 de octubre a las 19:00 hora peninsular.

¿Dónde se juega el partido de Liga Endesa entre el Baskonia y el Real Madrid?

El choque entre los vascos y los de Sergio Scariolo se disputa en el Buesa Arena. Un pabellón siempre complicado, pero que se le está dando bien al Real Madrid en los últimos tiempos.

¿Dónde se puede ver el partido de Liga Endesa entre el Baskonia y el Real Madrid?

En España, el encuentro se podrá seguir a través de la plataforma DAZN. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura de todo lo que ocurra en el duelo de la segunda jornada liguera.