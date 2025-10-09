LeBron James se mete en un lío tras su polémico anuncio: un aficionado le reclama más de 850 dólares por "fraude"

LeBron James, durante un partido de pretemporada entre Phoenix Suns y Los Angeles Lakers Reuters

Un aficionado de Los Angeles Lakers ha decidido demandar a LeBron James por su último 'circo'. Este hincha reclama a la leyenda norteamericana la cantidad exacta de 865,66 dólares por unas entradas que adquirió para un duelo entre los Lakers y los Cleveland Cavaliers de esta temporada.

Desde que LeBron empezó a cebar "la decisión de todas las decisiones" con un vídeo publicado en sus redes sociales, las especulaciones sobre su posible retirada se dispararon. Nadie se imaginaba apenas otro escenario, pero todo resultó ser una treta publicitaria.

Tras esa publicación, el efecto dominó fue instantáneo y las entradas para los partidos de los Lakers se multiplicaron. Este aficionado, Andrew García, decidió rascarse el bolsillo para presenciar lo que podía ser un momento histórico.

Para el duelo entre los Lakers y los Cleveland Cavaliers, el exequipo de 'King James', los tickets alcanzaron valores de 432,83 dólares. García, tal y como cuenta al portal TMZ Sports, decidió comprar dos y gastarse un total de 865,66 dólares.

Este hincha de 29 años estaba completamente convencido de que esta sería la última temporada de LeBron como profesional, pero su ilusión se desvaneció al día siguiente al conocer el anuncio del jugador norteamericano.

Le acusa de fraude

Andrew García presentó una demanda contra LeBron James en un tribunal de reclamaciones menores en el condado de Los Ángeles. En su escrito, aseguró que el jugador le debe 865,66 dólares después de que hubiera insinuado su retirada.

En esta demanda el aficionado acusa al mito del baloncesto de "fraude, engaño, tergiversación y toda base para una recuperación legal".

El hincha comentó que su compra estaba únicamente motivada por el posible retiro del jugador: "No habría comprado las entradas si no fuera a retirarse. Así de simple", comentó sobre su adquisición de cientos de dólares.

Ahora los tribunales estadounidenses deberán decidir si esta reclamación del aficionado de Los Angeles Lakers tiene base jurídica para ser tenida en cuenta o, si por el contrario, tendrá que quedarse con esas entradas por las que abonó más de 850 dólares.

LeBron James ha sido ampliamente criticada por esta maniobra. Cebó su anuncio al denominarlo "la decisión de todas las decisiones", y enseguida todo el mundo pensó en su retirada a punto de cumplir los 41 años.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

También se llegó a rumorear con una posible salida de los Lakers para recalar en otro equipo, aunque esta opción parecía algo más improbable.

Sin embargo, al ver que toda esta parafernalia tan sólo había sido un truco publicitario, los aficionados explotaron. Ahora, algunos que se gastaron cientos de dólares en entradas que se pusieron enseguida por las nubes, se atreven a demandar a 'King James'.