Real Madrid - Asvel, Euroliga: horario y dónde ver por TV y online el partido de baloncesto

El Real Madrid recibe al ASVEL Villeurbanne este jueves 9 de octubre a las 21:00 horas en el Movistar Arena de Madrid. Se trata de un partido de la tercera jornada de la fase regular de la Euroliga.

El conjunto dirigido por Sergio Scariolo llega al partido con varias bajas significativas. Théo Maledon, uno de los fichajes estrella del verano procedente precisamente del ASVEL, sigue ausente por una lesión en el músculo aductor corto del muslo izquierdo diagnosticada a mediados de septiembre.

El base francés tenía entre tres y cuatro semanas de baja estimadas, por lo que su regreso sigue siendo incierto.

Además, el equipo blanco mantiene otras ausencias importantes. Gabriel Deck sigue en proceso de recuperación tras ser operado de la cadera izquierda en junio, y Mario Hezonja regresó de la concentración croata con una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho.

Alberto Abalde, por su parte, sufrió una rotura miofascial en el aductor corto de la pierna izquierda durante su participación con la selección española.

Los merengues llegan con sensaciones encontradas tras un inicio de temporada con una derrota y una victoria en la Euroliga. El equipo mostró su mejor versión al superar al Olympiacos por 89-77 en casa en la segunda jornada, pero debutó con una derrota a domicilio ante la Virtus de Bolonia.

En la Liga Endesa, el conjunto blanco también venció al Dreamland Gran Canaria por 81-71, mostrando progresión en su juego colectivo pese a las múltiples ausencias.

El conjunto francés atraviesa un momento irregular pero prometedor. En Euroliga presenta un balance de una victoria y una derrota. En la liga francesa Pro A, el equipo dirigido por Pierric Poupet mantiene un rendimiento sólido, aunque en su último encuentro cayó ante Saint-Quentin por 81-76.

¿Cuándo es el partido de la Euroliga entre el Real Madrid y el ASVEL?

El duelo entre el equipo de Scariolo y el francés se disputa este jueves 9 de octubre a las 21:00 horas. En México serán las 13:00 horas, mientras que en Argentina serán las 16:00 horas cuando arranque el partido.

¿Dónde se juega el partido de la Euroliga entre el Real Madrid y el ASVEL?

Este encuentro que corresponde a la tercera jornada de la máxima competición continental y que enfrenta al Real Madrid con el ASVEl se juega en el Movistar Arena. El pabellón tiene capacidad para albergar a más de 13.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de la Euroliga entre el Real Madrid y el ASVEL?

En España, este encuentro de la tercera jornada de la Euroliga se va a poder ver en directo a través del canal Movistar Plus+.

Además, se podrá seguir el minuto a minuto de este encuentro de la máxima competición continental gracias a la retransmisión que realizará EL ESPAÑOL.