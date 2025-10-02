El Real Madrid se hace fuerte en el Movistar Arena y se impone a Olympiacos para lograr la primera victoria en la Euroliga

El conjunto blanco cambió en el segundo cuarto la inercia peligrosa que tomó el partido y, con un trabajo excepcional en defensa, obró la remontada en la segunda parte (89-77).

El Real Madrid ha ajustado las cuentas pendientes que tenía con el Olympiacos a raíz de la eliminación la pasada temporada en los playoff de la Euroliga y se ha llevado la primera victoria en un encuentro donde el conjunto blanco no dio síntomas de estar en construcción [Narración y estadísticas del partido].

A pesar del gran inicio de partido que efectuó el conjunto heleno, en cuanto los de Scariolo igualaron la intensidad con la que saltaron al Movistar Arena los de Bartzokas el transcurso del encuentro dio un giro de 180 grados.

Olympiacos metió el miedo en el cuerpo con su acierto desde el perímetro, pero el Real Madrid no solo consiguió mantenerse en el partido, sino que en ataque dejó de toparse con un muro y la gran defensa diseñada por el técnico italiano mermó las posibilidades de victoria del conjunto visitante.

Tavares lucha con Vezenkov durante el partido. EFE

Si bien no convenció el Real Madrid en el encuentro ante la Virtus Bolonia, la imagen mostrada ante Olympiacos fue completamente distinta. El conjunto blanco recuperó su identidad y, a pesar de que Scariolo sigue trabajando en un equipo que no deja de estar en construcción, el equipo le jugó de tú a tú con quien fue su verdugo la pasada temporada.

El susto en el cuerpo

El inicio del partido dejó un poco descolocado a un equipo local que vio cómo cada lanzamiento desde el perímetro entraba en la canasta: en el primer cuarto Olympiacos metió siete de los ocho triples que tiró.

Ante este escenario, el Real Madrid decidió hacerse fuerte con el balón, aunque el balance defensivo empezó a declinar la balanza en favor del equipo heleno.

Mientras los de Scariolo no encontraban la forma de parar a Tyler Dorsey, Olympiacos siguió haciendo aún más grande la hemorragia que estaba causando en la defensa blanca con una diferencia de +12. Los blancos, de nuevo, iban a contrarremolque, aunque el partido no había hecho nada más que comenzar.

En el segundo cuarto el Madrid igualó el ritmo que había impuesto el equipo dirigido por Georgios Bartzokas y la inercia del partido cambió por completo. Los ajustes que hizo Scariolo en defensa no tardaron en dar resultado y Olympiacos dejó de tener una opción de tiro tan abierta.

Sin embargo, en cuanto el conjunto blanco se acercaba en el marcador, inmediatamente los griegos se encargaban de mantener una amplia ventaja. El Madrid se llegó a poner a cuatro con un triple de Llull, pero cinco puntos consecutivos de Fournier volvieron a poner 9 arriba a Olympiacos.

Sergio Llull conduce el balón mientras es presionado por Saben Lee. EFE

Al empeño del balear le siguió Hezonja y en un abrir y cerrar de ojos el electrónico del Movistar Arena reflejaba un 35-38, pero un parcial de 0-6 y una defensa griega más agresiva volvió a dejar al Real Madrid en la orilla en busca de verse por delante en el marcador.

Irrumpió en el partido Gaby Deck y con un parcial de 9-1 los de Scariolo llegaron a ponerse uno abajo. Los equipos se marcharon al descanso 47-53, aunque las sensaciones eran mejores en el equipo local.

Intercambio de golpes

No quitó el pie del acelerador el Real Madrid en busca de la remontada y Andrés Feliz se encargó de apretar aún más el encuentro con cinco puntos consecutivos. Las rotaciones de Scariolo permitieron al equipo mantener la intensidad y los triples de Hezonja y Abalde permitieron al equipo ponerse por primera vez por delante en el marcador a pesar de Dorsey (62-61).

Ante este nuevo escenario no tardó Bartzokas en detener el encuentro y la reacción de Olympiacos llegó por medio de Milutinov. Con un parcial de 2-8, Olympiacos se fue con ventaja al último y decisivo cuarto (64-69).

Campazzo conduce el balón mientras es presionado por Saben Lee. EFE

Scariolo usó a todos sus jugadores y estos respondieron a la confianza del técnico. Trey Lyles, Deck y Garuba volvieron a poner por delante a un Real Madrid que entró con más energía al último tramo del partido y se aprovechó de los siete triples consecutivos que erró el conjunto heleno.

La mejoría del conjunto blanco en las labores defensivas durante la segunda parte se trasladó al marcador: 53 puntos encajó al descanso y dejó a Olympiacos en 20 tras el paso por los vestuarios. Además, el equipo dejó de toparse con la defensa griega y leyó a la perfección las jugadas en ataque.

Por medio de Tavares el Real Madrid consiguió su máxima diferencia en el partido (74-69), pero a Scariolo se le volvió a producir un nuevo problema con la cuarta falta del caboverdiano a falta de cuatro minutos. El italiano arriesgó manteniéndole en pista y la jugada le salió bien.

Fournier y Walkup pusieron a Olympiacos a uno, pero Campazzo y Hezonja salieron al rescate. El argentino sobre todo se echó el equipo a la espalda y con seis puntos consecutivos encarriló el triunfo blanco.

Como era previsible, salió tímidamente el Olympiacos de la cueva con cuatro puntos seguidos. Demasiado poco para hacer dudar a un bando madridista que ya tenía confianza plena en sus opciones y apenas sufrió para terminar cerrando el duelo a su favor, con Hezonja poniendo el broche con un mate de regocijo.

Ficha técnica del partido:

Real Madrid (19+28+17+25): Andrés Feliz (9), Hezonja (18), Abalde (3), Lyles (8), Tavares (7) -cinco inicial-, Campazzo (9), Deck (13), Okeke (5), Kramër (3), Garuba (2), Bruno Fernando (6), Llull (6).

Olympiacos (29+24+16+8): Fournier (14), Walkup (4), Dorsey (20), Vezenkov (13), Milutinov (10) -cinco inicial-, Ward (7), Papanikolau (3), Peters (-), Kostas Antetokounmpo (2), Hall (-), Lee (4).

Árbitros: Damir Javor (Eslovenia), Uros Nikolic (Serbia), Dragan Porobic (Bosnia-Herzegovina). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la segunda jornada de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 7.920 espectadores. En la previa se guardó un minuto de silencio en memoria de José Araquistáin, exportero del Real Madrid fallecido recientemente