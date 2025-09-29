Virtus Bolonia - Real Madrid, Euroliga: horario y dónde ver por TV y online el partido de baloncesto

El Real Madrid de baloncesto inicia este martes 30 de septiembre su andadura en la Euroliga 2025-26 con una cita especial en Bolonia. El equipo dirigido por Sergio Scariolo visitará a la Virtus Bolonia, su exequipo, a partir de las 20:45 horas en el Paladozza. La cita podrá seguirse a través de Movistar+.

Será el regreso de Sergio Scariolo a la máxima competición continental, precisamente ante un equipo, la Virtus, al que entrenó antes del conjunto blanco.

El debut en la Euroliga llega después de una temporada pasada que dejó un sabor agridulce en el club merengue. El Real Madrid se quedó a las puertas de disputar la Final Four tras caer eliminado en cuartos de final ante el Olympiacos por 3-1 en la serie, con una dolorosa derrota en casa por 84-86 en el cuarto encuentro.

Sergio Scariolo afronta su regreso a la Euroliga al frente del Real Madrid después de haber comenzado la temporada con una derrota que escuece. Los blancos perdieron la final de la Supercopa Endesa frente al Valencia Basket por 94-98 el pasado domingo en Málaga.

La nueva edición de la Euroliga cuenta por primera vez con 20 equipos participantes, lo que supone una fase regular de 38 jornadas hasta abril, cuando se dispute la Final Four en Atenas. España estará representada por cuatro clubes: Real Madrid, Barcelona, Baskonia y Valencia Basket, mientras que el toque exótico lo pone el Dubái.

¿Cuándo es el partido de la Euroliga entre la Virtus y el Real Madrid?

El duelo entre el equipo italiano y el español se disputa este martes 30 de septiembre a las 20:45 horas. En México serán las 12:45 horas, mientras que en Argentina serán las 15:45 horas cuando arranque el partido.

¿Dónde se juega el partido de la Euroliga entre la Virtus y el Real Madrid?

Este encuentro que corresponde a la primera jornada de la máxima competición continental y que enfrenta a la Virtus con el Real Madrid se juega en el Paladozza. El pabellón tiene capacidad para albergar a más de 5.500 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de la Euroliga entre la Virtus y el Real Madrid?

En España, este encuentro que sirve para alzar el telón de la nueva temporada de la Euroliga se va a poder ver en directo a través del canal DAZN.

Además, se podrá seguir el minuto a minuto de este encuentro de la máxima competición continental gracias a la retransmisión que realizará EL ESPAÑOL.