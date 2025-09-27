El primer 'milagro' de Scariolo: el Real Madrid vence al Tenerife en el último suspiro y entra en la final de la Supercopa

Los blancos se marcharon 10 puntos abajo al descanso y se citan con el Valencia Basket en busca del primer título de la temporada (72-71).

Promete emociones fuertes el regreso de Sergio Scariolo al banquillo del Real Madrid. Desde luego que si los finales van a ser tan frenéticos como el de la semifinal de la Supercopa ante La Laguna Tenerife, los aficionados ya pueden ir preparando sus corazones.

El conjunto blanco levantó diez puntos en contra al descanso y tuvo que sudar hasta el último segundo para acceder a la final de la Supercopa (72-71). El fallo de Jaime Fernández en la última posesión de los tinerfeños fue fundamental y evitó la sorpresa.

Va a tener que ajustar muchas cosas Scariolo en su vuelta al Real Madrid a tenor de lo visto, pero con una victoria es todo mucho más sencillo. Ahora los blancos tratarán de empezar esta nueva era con el primer título de la temporada.

La Laguna se anima

Hubo cosas que cambiaron poco en los primeros minutos en este nuevo Real Madrid de Scariolo. Por ejemplo, los minutos de Campazzo y de Tavares sobre la pista, y la anotación del caboverdiano bajo el aro.

Por desgracia para los bancos tampoco cambió el bajo porcentaje de triples que habituaba a arrastrar en los partidos de la última temporada, si bien es cierto que el número de intentos descendió notablemente con respecto al último curso. Una declaración de intenciones quizás.

La igualdad del primer cuarto sirvió para ir calentando un partido que poco a poco iba a ir subiendo de temperatura. Al fin y al cabo, la temporada está arrancando y todos, jugadores y entrenadores, deben ir cogiéndole el pulso a la competición paulatinamente.

Mario Hezonja, ante Abromaitis en la Supercopa.

Los 7 puntos de Tavares y los 6 de Marcelinho Huertas en los primeros 10 minutos dejaron un resultado muy apretado al término del primer cuarto (18-17). Inmortal el brasileño, cada vez más en forma a los 42 años.

El partido se rompió en el ecuador del segundo cuarto. Un triple de Giedraitis puso por delante al Tenerife (24-26), y a partir de ahí los insulares encontraron vía libre. La defensa del Madrid no supo apretar las tuercas así que en un abrir y cerrar de ojos la diferencia se disparó casi hasta los dobles dígitos.

Con el 32-41 Scariolo tuvo que parar el encuentro para que no se le fuera de las manos. "No necesitamos tener prisa en el ataque estático, necesitamos correr", decía desde el banquillo a los suyos.

Un triple de Campazzo amagó con la remontada, pero el argentino no tenía su mejor noche. Giedraitis siguió a lo suyo en el Tenerife, alcanzó los 10 puntos en su casillero y los de Vidorreta se fueron mandando con claridad al descanso (35-45).

El Real Madrid reacciona

El mensaje de La Laguna Tenerife nada más volver de los vestuarios fue meridianamente claro. Un triple de Marcelinho Huertas para aumentar la brecha a los 13 puntos y evitar cualquier reacción blanca en el inicio.

Llull abrió la lata para los de Scariolo, y el tramo final de este tercer parcial fue una auténtica montaña rusa. La gran ventaja de los tinerfeños menguó rápidamente y el Real Madrid empezó a meter presión.

Un espectacular mate de Kramer puso las cosas en 48-53 mientras el Tenerife entraba en pánico con una técnica por las protestas de Vidorreta. Supo campear el temporal, no obstante, el equipo insular, porque volvió a marcharse casi hasta los 10 puntos de renta, aunque otro achuchón del Madrid dejó el 55-60 antes de entrar en el momento decisivo.

El último cuarto fue una montaña rusa. El Real Madrid jamás se dio por vencido y poco a poco fue limando la renta de los canarios hasta provocar un final de infarto. Entre decisiones arbitrales protestadas por el Tenerife y la expulsión de Campazzo por cinco faltas, todo quedó abierto hasta el último segundo.

La exhibición de Shermadini no fue suficiente para un Tenerife que, tras ir casi siempre por delante, entró a los últimos 20 segundos de partido un punto abajo. Jaime Fernández se jugó la última posesión, mal gestionada por parte de los de Vidorreta, y su triple fue repelido por el aro.

Ahí murió el partido y también La Laguna Tenerife en esta Supercopa. Scariolo y el Real Madrid ya esperan al Valencia Basket en la final.