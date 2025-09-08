El secretismo de la FEB para elegir al sustituto de Scariolo: Pablo Laso y Chus Mateo, los favoritos a liderar el nuevo ciclo

Sergio Scariolo ya es historia de la selección española de baloncesto después de la temprana eliminación del combinado nacional en la fase de grupos del Eurobasket. El de Brescia emprende ya el rumbo a la capital para dirigir al Real Madrid, mientras Elisa Aguilar sigue dándole vueltas a su recambio.

La decisión no se iba a hacer oficial hasta que concluyera la participación de España en el campeonato y ahora se habla de que se conocerá en los próximos días. El proceso de selección que ha llevado a cabo la Federación Española de Baloncesto (FEB) se ha realizado de puertas para adentro.

Una decisión de suma importancia por el peso que Scariolo ha tenido en la última década y por el cambio de ciclo en el que se encuentra inmerso una Selección que no ha sido capaz de acceder a las fases finales del Mundial de 2023, los Juegos Olímpicos en 2024 y este último Eurobasket.

El principal requisito que ha establecido la Federación durante el proceso de selección es que el candidato no esté sujeto a ningún equipo. Esto es, que pueda centrarse única y exclusivamente en lo relacionado con el combinado nacional.

Si bien al principio del verano sonó el nombre de Ibon Navarro, el nexo que le une con Unicaja hace inviable que pueda ser el próximo seleccionador. No obstante, Pablo Laso y Chus Mateo sí cumplen con esa condición que estipula el organismo presidido por Elisa Aguilar.

Chus Mateo, la sorpresa

Hasta hace unos meses, el madrileño no estaba dentro de las quinielas para coger las riendas del área técnica de la selección española de baloncesto, aunque su salida del Real Madrid le ha metido de lleno en la pelea. Además, su pasado puede resultar determinante.

Y es que Chus Mateo ha formado parte de la FEB. De hecho, trabajó como asistente de Scariolo tanto en la Absoluta como en el Real Madrid.

Chus Mateo agradece el apoyo a la afición madridista durante el playoff de la Liga Endesa. Europa Press

Tras tomar el testigo de Laso en el banquillo del conjunto blanco, se ha afianzado como un técnico de primer nivel, logrando conquistar la Euroliga en su debut como primer entrenador.

Con un estilo tranquilo pero firme, atraviesa su etapa de plena madurez profesional y llega respaldado por los éxitos cosechados en un Real Madrid que cerró la temporada ganando la Liga Endesa.

Desde que la FEB recibió las primeras señales de una posible salida de Sergio Scariolo hacia el Real Madrid, Pablo Laso se perfiló como el principal candidato. Aunque sus últimas etapas en Bayern y Baskonia no resultaron del todo positivas, su trayectoria le avala.

El vitoriano fue el artífice de cambiar la dinámica negativa del club blanco y llevó al equipo a conquistar todos los títulos posibles antes de su inesperada marcha en el verano de 2022.

En la lista también aparece el nombre de Xavi Pascual, quien se encuentra libre tras haber terminado su contrato con el Zenit de San Petersburgo en el mes de junio. Si bien el exentrenador del Barça también cumple con el principal requisito, su nombre está en la carpeta de Juan Carlos Navarro.

Desde hace varias temporadas Xavi Pascual está sonando para regresar al club azulgrana, aunque finalmente la operación nunca se ha terminado llevando a cabo. Con Joan Peñarroya siempre criticado, no se descarta un cambio en el banquillo del Barcelona.

Los próximos retos

Para la FEB, el hecho de que los candidatos estén libres, es decir que no pertenezcan a ningún equipo es clave para así tener una dedicación exclusiva durante los próximos años.

El camino hacia el Mundial de 2027 no será sencillo, ya que el equipo no podrá contar con todos los jugadores de clubes Euroliga ni con varios jóvenes que este verano han dado el salto a Estados Unidos (como Ndiaye, Hugo González o Mario Saint-Supéry).

Mario Saint-Supéry conduce el balón en el amistoso ante Francia. Europa Press

Será clave construir una Selección sólida para las Ventanas de clasificación y, al mismo tiempo, mantener el vínculo con los jugadores que ya se encuentran en la NBA o en ligas universitarias. No sólo está en juego la presencia en el Mundial, sino también el billete a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

En el horizonte aparece además el Eurobasket de 2029, en el que Madrid acogerá tanto la fase de grupos como la fase final. Tras el reconocimiento a Sergio Scariolo, homenajeado en el último amistoso en el Movistar Arena antes del Eurobasket, la Federación debe ponerse en marcha y por ello busca acelerar la designación del nuevo seleccionador.

El proceso se está llevando con total discreción, lo que alimenta la posibilidad de alguna sorpresa. Entre los nombres que suenan, técnicos como Ibon Navarro (Unicaja) o Dani Miret (Joventut) parecen ahora más alejados, mientras que opciones como Jordi Fernández, brillante con Canadá, resultan inviables por su actual rol como primer entrenador en los Brooklyn Nets.

Todo queda en manos de la FEB y de Elisa Aguilar, responsable de la decisión final, cuyo anuncio podría producirse en breve. El sustituto de Scariolo está prácticamente listo para ser revelado.