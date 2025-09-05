El Real Madrid ultima el fichaje de Trey Lyles para cerrar la plantilla que tendrá Scariolo

El Real Madrid va camino de realizar el sexto fichaje del mercado si, como todo apunta, consigue hacerse con los servicios de Trey Lyles. El canadiense es agente libre y su incorporación cambiaría los planes iniciales de una dirección deportiva que pretendía cerrar la plantilla con un escolta.

El proyecto del conjunto blanco ha sumado ya cinco incorporaciones para la temporada 2025/26 bajo la batuta del nuevo técnico Sergio Scariolo, sustituto en el banquillo de Chus Mateo, y presenta ahora una mezcla más clara de juventud, experiencia y músculo físico.

Tras la eliminación de España en la fase de grupos del Eurobasket, el de Brescia ya se podrá poner a cargo de un equipo que se ha movido bien en el mercado en busca de mejorar los resultados de la temporada pasada, en la que únicamente se ganó la Liga Endesa.

De confirmarse la llegada de Trey Lyles el Real Madrid tendría en sus filas a una gran amenaza desde el triple. El ala-pívot viene de disputar 662 partidos en la NBA (650 de ellos en la fase regular y 12 en los playoffs) tras diez temporadas en la Liga norteamericana a la que llegó en 2015 elegido por Utah Jazz en el número 12 del 'Draft'.

En la última década ha promediado 7,6 puntos (34,7% en triples), 4,3 rebotes y 1,1 asistencias en 18,4 minutos. En la pasada campaña, en los Kings, sus números se movieron en esas cifras: 6,5 puntos, 4,6 rebotes y 1,2 asistencias en 19,6 minutos.

El 'nuevo' Real Madrid

El mercado de fichajes ha sido movido y, sobre el papel, el bloque está prácticamente cerrado. Scariolo dispone ya de un núcleo que combina carácter y juventud, aunque en los despachos, ahora con Sergio Rodríguez al frente, siempre existe margen para algún ajuste extra.

Las salidas de jugadores como Dzanan Musa o Serge Ibaka han obligado al club a replantear el perímetro ofensivo, mientras que la rotación interior se ha reforzado con músculo y movilidad para proteger el aro y mejorar los rebotes.

Los fichajes del Real Madrid de baloncesto para la temporada 2025/26 Real Madrid

La incorporación de otro jugador interior -versátil, con buena mano desde el perímetro, capacidad de anotar cerca del aro y solvencia en defensa y rebote- modificaría la configuración inicial de la plantilla.

En la pintura, Sergio Scariolo tendría a su disposición a Lyles, Chuma Okeke, Usman Garuba, Edy Tavares y Bruno Fernando, contando además con el apoyo de Izan Almansa. Este reparto desplazaría a Mario Hezonja hacia la posición de alero, donde compartiría minutos con Gabriel Deck, una vez que el argentino supere por completo su lesión de cadera.

En el perímetro, Theo Maledon y Andrés Feliz alternarían entre las funciones de escolta y base, con Campazzo como director principal del juego. Para las posiciones de "dos" y "tres", el técnico italiano dispondría asimismo de Sergio Llull -que afronta su vigésima temporada de blanco-, Alberto Abalde, David Kramer y Gabriele Procida.

Los movimientos realizados han sentado las bases de un equipo más físico, joven y con variantes tácticas. En septiembre no hay nada escrito y el mercado puede sorprender, pero la sensación que más pesa es que el trabajo de refuerzos ya estaría mayormente completado y listo para el arranque de la temporada.