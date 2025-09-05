Juancho Hernangómez asume la culpa en la eliminación de España en el Eurobasket: "Tengo que meter algún puto tiro libre"

España consumó en la noche del jueves su eliminación del Eurobasket tras perder ante Grecia en un partido donde los de Scariolo estuvieron a punto de rozar la heroicidad. No obstante, los minutos finales condenaron al equipo.

Como en todos los deportes, la experiencia es un grado y la Selección no supo cómo jugar los últimos segundos del encuentro. El buen desempeño de Sergio de Larrea y Saint-Supéry contrastó con la falta de liderazgo de los hermanos Hernangómez, muy señalados durante el torneo.

Tanto Juancho como Willy atendieron a los medios de comunicación tras la derrota ante el equipo heleno, siendo el alero quien más autocrítico se mostró: "He cometido muchos errores. Esta es la cara dura del deporte. Asumo la culpa de lo que ha pasado en este campeonato. No he estado a la altura. Es un fracaso".

En su valoración sobre el partido, el jugador de Panathinaikos lamentó el acierto de Grecia en el triple durante los primeros minutos de partido, aunque España se acabó pegando un tiro en el pie tras fallar 16 tiros libres.

"Los errores del final. Tengo que meter algún puto tiro libre. Así es deporte y su cara amarga", se autoinculpaba de nuevo antes de asegurar que "ha faltado un poco de todo, no sólo hoy. El baloncesto es bastante justo. No lo hemos preparado bien. No hemos estado".

Willy Hernangómez, otro de los retratados, dio la cara: "Es muy duro, estoy seguro de que esto va a ser una experiencia de cara al futuro. Esto duele, pero nos va a hacer más fuertes. Teníamos la ilusión de estar en Riga, pero no ha sido suficiente”, dijo el mayor de los Hernangómez".

El sentir del vestuario

España quedó eliminada en fase de grupos por primera vez en la historia del EuroBasket tras perder ante Georgia, Italia y Grecia. A pesar de que el equipo plantó cara a estas dos últimas selecciones, la derrota en el estreno del Eurobasket terminó decidiendo el futuro de la Selección.

Es por ello que el vestuario era lo más parecido a un funeral tras consumarse su eliminación del EuroBasket. Caras muy largas entre los internacionales españoles, que asumieron sin excusas el durísimo varapalo de un KO tan prematuro como doloroso.

Los jugadores de la Selección agradecen el apoyo de la afición después de caer 'in extremis' ante Grecia. EFE EFE

El único punto positivo del Eurobasket es el gran crecimiento de los jóvenes Mario Saint-Supéry y Sergio De Larrea: "Estoy orgulloso por los chavales jóvenes. Han dado la cara y espero que les sirva".

López-Aróstegui también reflejó el sentir del vestuario español: "Estamos muy jodidos porque no hemos conseguido el primer objetivo, que era pasar de grupo. Hemos luchado hasta el final, pero hay que hacer autocrítica", señaló.

El alero prefirió quedarse con lo bueno: "Hay que poner en valor lo que hemos hecho bien, porque hay jugadores muy jóvenes. Nos vamos satisfechos porque hemos competido contra uno de los mejores equipos del campeonato, pero hay que ser ambiciosos porque nos hemos quedado fuera", comentó.

Sergio Scariolo dando instrucciones a sus jugadores durante el partido ante Italia. Reuters

El jugador de Valencia Basket también quiso hacer mención a Scariolo en su último partido al frente del combinado nacional: "La despedida de Scariolo es amarga porque lo ha dado todo por este equipo y nos hubiera gustado alargar el campeonato", concluyó.

Con la derrota ante Grecia, España cierra una puerta a su glorioso pasado mientras abre otra hacia un futuro en el que no todo está perdido.