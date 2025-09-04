Cuándo se juega el partido entre España y Grecia de la fase de grupos del EuroBasket: horario y dónde ver el partido

La Selección española de baloncesto podría ser eliminada de una fase de grupos del Eurobasket por primera vez en la historia.

Para impedirlo, los de Scariolo deben derrotar a la Grecia de Giannis Antetokounmpo en un partido trascendental para las aspiraciones de la vigente campeona europea.

España aún puede pasar como 2ª, 3ª o 4ª del grupo en función de los resultados. La Familia depende de sí misma para estar en los octavos de final, pero vencer al rival más duro del grupo no será fácil.

Una derrota no implicaría la eliminación. Si Georgia logra vencer a Bosnia en su duelo de este jueves a las 14:30, España sería cuarta de grupo. Además, el horario permitirá a los de Scariolo saber de antemano si se juegan la vida contra los helenos.

Enfrente estará Grecia, el rival más duro del grupo y uno de los combinados más potentes de Europa. Sobre todo, porque volverá a contar con Giannis Antetokounmpo, ausente en la derrota helena ante Bosnia.

Los griegos marchan líderes y ya tienen asegurado su billete para los octavos de final, pero tras el tropiezo ante Bosnia, el grupo C se ha comprimido y vencer a España no solo permitirá resarcirse, sino evitar un coco en los octavos.

🗣️Sergio Scariolo hace autocrítica en sala de prensa después de la dura derrota de España (@BaloncestoESP) contra Italia



"Diouf nos ha hecho un auténtico destrozo"



"Íbamos ganando de uno y forzamos un mal tiro"#EurobasketRTVE #Eurobasket https://t.co/k31kPerts7 pic.twitter.com/8D1qQ4cw0S — Teledeporte (@teledeporte) September 2, 2025

Grecia es primera de grupo empatada a 7 puntos con Italia, que se medirá al rival más asequible (Chipre). Con seis puntos, empatan España, Georgia y Bosnia, por lo que la última jornada será clave.

¿Cuándo es el partido entre España y Grecia?

El quinto partido de la fase de grupos del EuroBasket entre España y Grecia se disputará este jueves 4 de septiembre a las 20:30. El encuentro, que pertenece al grupo C, tendrá lugar en el Spyros Kyprianou Arena de Limasol (Chipre).

¿Dónde ver el España - Grecia del EuroBasket?

El partido será retransmitido por Teledeporte, ya que la cadena pública tiene los derechos de retransmisión del EuroBasket. Además, a través de EL ESPAÑOL se hará una cobertura del partido en directo, con crónica y análisis pospartido.