Las cuentas de España para clasificarse a los octavos de final del Eurobasket: qué necesita en el último partido contra Grecia

La selección española se complicó la vida sobremanera en el Eurobasket después de sucumbir ante Italia en un final dramático. Los de Scariolo están en el alambre, su futuro pende de un hilo, pero todavía pueden sellar su pase a los octavos de final.

De hecho, depende de sí misma, pero el rival que tendrá enfrente este jueves será un hueso muy duro de roer: Grecia.

Los helenos son uno de los grandes favoritos a alzarse como campeones y jugarán con presión después de haber caído contra Bosnia en el último partido. Un duelo en el que no estuvo Antetokounmpo, su máxima estrella.

En caso de perder ante los griegos, algo que entra dentro de la lógica, España podría todavía clasificarse a los octavos de final. Eso sí, deberá esperar un favor de Georgia contra Bosnia. Un duelo que se disputa a las 14:30 por lo que los de Scariolo sabrán de antemano lo que tienen que hacer.

Por contra, si es Bosnia la que gana a Georgia, a España únicamente le valdrá ganar su partido si no quiere despedirse del torneo a las primeras de cambio. Quedaría empatada a siete puntos con los georgianos, pero al haber perdido el duelo directo quedarían fuera.

Opciones de escalar

El grupo está muy ajustado e incluso cabe la posibilidad de que España acabe en segunda posición. Para ello, tiene que ganar a Grecia y que Bosnia se imponga a Georgia. Si ganan los georgianos, la selección española debería doblegar a los griegos por 28 o más puntos.

España será tercera si gana a Grecia (por hasta 27 puntos) y además Georgia vence a Bosnia. Por último, sería cuarta si pierde con los helenos y Georgia gana a los bosnios.