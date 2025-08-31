La Selección española supera con claridad el trámite ante Chipre y suma su segunda victoria en el EuroBasket

Juancho Hernangómez, muy acertado desde el triple en el duelo ante Chipre. Reuters

La Selección masculina de baloncesto de España se ha impuesto con claridad a Chipre (91-47) en el tercer partido del EuroBasket 2025.

Los de Scariolo no dieron opción a la anfitriona, cuyo nivel está muy por debajo de la élite del baloncesto continental, y suman su segunda victoria consecutiva tras el tropiezo inicial frente a Georgia.

Willy Hernangómez (19 puntos y 25 de valoración) lideró la paliza española en un duelo en el que destacó el elevado acierto en el tiro exterior y la concentración defensiva de La Familia. El próximo test para España será el martes, ante un rival de altura como Italia.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.