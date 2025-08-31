El enfado de Scariolo con la FIBA por un control antidoping "extremadamente irrespetuoso": "Le aconsejo que no lo repitan"

Scariolo pudo respirar algo más tranquilo en la noche del sábado tras la victoria ante Bosnia en un partido que se concebía como si de una final se tratase. Y es que la derrota ante Georgia dejó a España sin apenas margen de error en la fase de grupos del Eurobasket.

No obstante, en el segundo partido la Selección se reencontró con su mejor versión y pasó por encima de un equipo que únicamente le puso en aprietos durante los tres primeros minutos del partido. A pesar de la victoria, Sergio Scariolo no terminó del todo contento con el procedimiento de la FIBA.

Y es que la Federación Internacional de Baloncesto instó a los jugadores a someterse a un control antidoping al término de un partido que terminó alrededor de las 22:30 hora española, cuando España juega el siguiente partido en la tarde del domingo a las 17:30h. Por lo que el descanso se reduce.

"Lo que sí le aconsejo a la FIBA, desde la experiencia de todos los años y los Eurobasket en los que he estado, es que no vuelva a poner más un control antidoping a un equipo que está en un back-to-back y acaba de jugar a medianoche porque es extremadamente irrespetuoso pasar este tipo de controles en este loco horario late-night", expuso el italo-español.

"Ojalá aprendan de esto porque, definitivamente, pueden hacerlo mejor que esto", concluyó el seleccionador.

Scariolo no quiso profundizar más en su crítica y valoró los números del equipo: "Son todos datos positivos. Evidentemente, repito que para nosotros es importante tirar un número importante de triples porque tenemos que seleccionar bien".

"Y para eso, tenemos que hacer colapsar la defensa del rival. Destacaría las doce pérdidas que hemos tenido en contraste con las 25 asistencias", continuó en rueda de prensa tras ganar a Bosnia.

"Los jugadores estaban focalizados en hacer un buen partido. Creo que empezamos algo nerviosos, pero con energía", analizó.

"Creo que hemos jugado un buen baloncesto, con acierto desde la línea de tres, que es muy importante para nosotros. También hemos dado 26 asistencias. Tenemos la victoria", expuso el seleccionador.

Scariolo da instrucciones a sus jugadores durante el partido ante Bosnia. Reuters

Y es que España todavía tiene mucho que decir en este Eurobasket a pesar de las dudas que emergieron en torno al equipo a tenor del resultado ante Georgia. Los de Sergio Scariolo se reencontraron con su mejor versión ante Bosnia, un rival que no pudo aparecer en el encuentro.

A diferencia del partido ante Georgia, 'La Familia' mostró una actitud completamente diferente. Todos los jugadores estuvieron muy enchufados en el partido y además de la actitud, en esta ocasión las canastas sí entraron.