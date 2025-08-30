Schroder denuncia insultos racistas en el Eurobasket: "Lo había visto con Vinicius, me hicieron ruidos de mono"

Nuevo episodio de racismo en el deporte, en esta ocasión lo ha sufrido el jugador de baloncesto Dennis Schroder. El base de la selección alemana ha denunciado públicamente los insultos que recibió durante su segundo partido en el Eurobasket ante Lituania.

El germano fue uno de los hombres del partido con 26 puntos, seis rebotes, cuatro recuperaciones y 30 de valoración. No obstante, Schroder ha acaparado un doble protagonismo y es que más allá de su actuación en la victoria de Alemania ante Lituania (88-107), fue víctima de insultos racistas.

"El ambiente fue increíble, fue genial. Los lituanos, la afición, siempre viajan con el equipo, pero, por desgracia, en el descanso, hicieron ruidos de mono. Es algo que no puedo aceptar. El racismo en este mundo no tiene cabida", confesó en declaraciones a MagentaSport.

El base hizo referencia a Vinicius Jr., puesto que el jugador del Real Madrid suele ser objeto de cánticos y gestos racistas cuando juega fuera del Santiago Bernabéu: "Esto no tiene cabida en este deporte, ni siquiera en el fútbol. Con Vinicius Jr., lo he visto pasar constantemente, pero para mí hoy fue la primera vez que lo viví y es muy triste", añadió Schroder.

Durante la preparación del Eurobasket, Schroder también fue foco de atención al asegurar que se sentía discriminado respecto a Dirk Nowitzki, gran icono del baloncesto alemán. "Nunca recibiré el mismo cariño en Alemania que él, porque tengo la piel oscura", sentenció.

Durante el partido algunos aficionados tuvieron que abandonar las gradas por motivos de seguridad y en el descanso se produjo un leve incidente entre jugadores de las dos selecciones después de que los alemanes se quejaran por los insultos recibidos a Schroder.

La victoria de Alemania

Más allá del lamentable episodio que vivió Schroder, en clave deportiva la selección alemana aplastó a Lituania en un partido que decidieron el propio base alemán, Franz Wagner y Daniel Theis.

Había mucha expectación por el duelo entre Lituania y Alemania, dos selecciones que llegaban invictas y con muy buenas sensaciones, listas para poner a prueba su verdadero nivel frente a un rival de peso.

Andreas Obst, presionado por Azuolas Tubelis durante el partido. EFE

En la pista quedó demostrado que Alemania, aun sin su técnico Álex Mumbrú -que continúa hospitalizado por una pancreatitis., se mantiene como una de las principales aspirantes al oro.

La vigente campeona del mundo pisó el acelerador a fondo desde el salto inicial (20-32), capeó las embestidas de los bálticos en el segundo acto (47-55 al descanso), y en la reanudación impuso su defensa, su mayor solidez y la calidad de tres de sus jugadores que firmaron un encuentro fantástico en todas las facetas del juego.