Mohamed Dabone, el Lamine Yamal del baloncesto al que la NBA ya mira con atención y lo comparan con LeBron James

El baloncesto europeo vive una revolución precoz con Mohamed Dabone, un prodigio nacido en Burkina Faso en 2011 que ya ha captado la atención de la NBA.

El joven, que mide 2,10 metros con tan solo 13 años, ha sido ascendido al primer equipo del FC Barcelona y podría debutar esta temporada en la Liga Endesa, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo en España.

Dabone llegó al Barça en 2023 y desde entonces ha mostrado un crecimiento meteórico. En la Minicopa ACB de 2024 fue elegido MVP de la final ante el Real Madrid.

Además, en el Torneo Internacional U16 de La Orotava firmó unos números descomunales: 31 puntos, 19 rebotes, 4 tapones y 45 de valoración frente a jugadores varios años mayores.

Su impacto no se limita al ámbito nacional. En las EuroLeague Next Gen Finals del pasado mes de mayo, promedió 12 puntos, 7,3 rebotes y 1,3 tapones por encuentro, enfrentándose a rivales cuya media de edad superaba los 20 años.

Esas actuaciones provocaron que analistas especializados, como Jonathan Givony, destacaran en redes sociales su "impresionante combinación de explosividad, habilidad y versatilidad defensiva".

Mohamed Dabone, en un partido con el filial del FC Barcelona FEB

Comparaciones

El crecimiento mediático de Dabone ha sido tan vertiginoso como su desarrollo físico. Primero se le comparó con Giannis Antetokounmpo y con Victor Wembanyama, dos referentes de la nueva era de unicornios de la NBA.

Sin embargo, el prestigioso medio estadounidense ClutchPoints ha ido un paso más allá y lo ha situado en paralelo con LeBron James, quizá la figura más icónica del baloncesto en la última era.

El portal norteamericano destacó que un niño de 13 años fuera capaz de dominar un torneo sub-20 es un fenómeno inédito, calificando a Dabone como "el proyecto más avanzado de la historia en esa edad".

Esa dimensión lo convierte en un "Lamine Yamal" del baloncesto, un talento precoz que rompe todas las previsiones en un deporte donde los adolescentes suelen tardar en madurar.

Aunque Dabone no será elegible para el draft de la NBA hasta 2030, varios ojeadores de la liga ya controlan su progresión.

La precocidad es un factor clave en el baloncesto moderno, y la irrupción del jugador africano recuerda lo ocurrido con Antetokounmpo en 2013, cuando fue elegido en el puesto 15 con apenas 18 años y escasa experiencia en ligas de élite.

La incertidumbre sobre su edad real, un debate recurrente en el deporte africano, también ha rodeado a Dabone en los últimos tiempos desde su salto a la fama con sus grandes actuaciones.

La web de la Next Gen EuroLeague asegura que cumplirá 14 años en octubre, mientras que la FIBA evita pronunciarse al no haber competido en torneos bajo su organización.

Aun así, los especialistas coinciden en que su talento es incuestionable, independientemente de esa polémica.

Mohamed Dabone, en la Minicopa Endesa 2024 acb Photo / David Grau

Futuro inmediato

De momento, el Barça será el gran beneficiado. El club azulgrana lo ha inscrito en la Euroliga y lo incluirá en la Liga U, nueva competición sub-22 que se estrena esta temporada.

Allí compartirá minutos con compañeros de su generación, aunque las carencias en la pintura del primer equipo podrían abrirle oportunidades reales para debutar bajo las órdenes de Joan Peñarroya.

Si se confirma su estreno en la Liga Endesa, Dabone superaría el récord de precocidad que ostenta Bassala Bagayoko, quien debutó con el Surne Bilbao a los 14 años, 7 meses y 15 días.

Esa posibilidad convierte cada entrenamiento en un escenario histórico para un jugador que apenas empieza su camino.

Mohamed Dabone representa la transformación global del baloncesto. En apenas una década, la NBA ha pasado de desconfiar de talentos emergentes en ligas europeas a convertirlos en el epicentro de su espectáculo.

Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo y Victor Wembanyama son la prueba de ello, y Dabone parece llamado a seguir esa estela.

Todavía niño, pero ya convertido en fenómeno mediático, Dabone encarna el futuro: un jugador que combina físico imponente, recursos técnicos y una madurez impropia de su edad.

El Barça lo disfruta por ahora, pero el mundo del baloncesto ya lo imagina brillando en la NBA en la próxima década.