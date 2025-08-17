La Selección se descompone a diez días del comienzo del Eurobasket: Abalde se une a una lista que tiene cinco lesionados

El último amistoso disputado entre España y Francia ha tenido importantes consecuencias para el combinado nacional. De hecho, lo menos importante fue el resultado (derrota en París por 78-73), puesto que los de Scariolo sumaron a dos nuevos jugadores a una lista de lesionados que ya tenía cuatro nombres.

La Selección ya arrastraba las ausencias de tres de sus jugadores más importantes: Santi Aldama, Darío Brizuela y Alberto Díaz. No obstante, vio cómo en el último amistoso ante los galos caían también lesionados Alberto Abalde y Mario Saint-Supery.

Y es que España sigue sumando contratiempos en su ruta de preparación hacia el Eurobasket. El torneo, que arrancará el próximo 27 de agosto, ha encuadrado a 'La Familia' en el Grupo C, junto a Grecia, Italia, Bosnia, Georgia y Chipre, una fase inicial que el conjunto de Scariolo tendrá que superar sin el rodaje suficiente debido a las últimas lesiones.

🚨 OFICIAL | Alberto Abalde abandona la concentración de #LaFamilia por lesión.



Te echaremos de menos, Alberto‼️



A recuperarse pronto 💪#SomosEquipo — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 17, 2025

El primero de ellos se lesionó en el primer minuto de partido. Abalde anotó el primer triple del encuentro y solicitó de manera inmediata el cambio por molestias físicas tras un lance de juego. El jugador del Real Madrid, que se quedó en el banquillo, no volvió al parqué en el partido ante Francia.

Las pruebas realizadas al jugador del Real Madrid han confirmado una lesión muscular miofascial de grado II en el aductor corto de su pierna izquierda. El tiempo de baja estimado es de entre dos y tres semanas por lo que el jugador deja la concentración y comenzará así su recuperación.

Bajo mínimos

Asimismo, a falta de dos minutos para finalizar el primer cuarto, Mario Saint-Supéry se torció el tobillo y salió cojeando hacia el vestuario. El joven, que entró en la convocatoria tras la ausencia de Lorenzo Brown y era uno de los candidatos a ocupar el puesto de base, tampoco regresó al partido.

La FEB no ha precisado aún los plazos de su recuperación ni un informe médico acerca del esguince que sufrió ante Francia, aunque a Scariolo se le vio especialmente preocupado al respecto tras el último partido."Nuestra tristeza viene por las lesiones, que no parecen fáciles. Ya contamos con muchas bajas y jugadores jóvenes".

Sergio Scariolo, durante el duelo ante República Checa. Europa Press Europa Press

A pesar de las ausencias, el seleccionador no se rinde y confía en su equipo: "Necesitamos continuidad y eso depende de la profundidad de la plantilla y las lesiones, pero tenemos señales positivas".

De avanzar bien en sus procesos, los lesionados Aldama, Díaz y Brizuela llegarían al Eurobasket, aunque no en las mejores condiciones físicas. Está por ver el estado físico de Saint-Supéry, uno de los últimos en entrar en la enfermería, una incógnita a diez días del inicio de la cita.

Dos nuevos golpes para un Scariolo que decidió dar la primera oportunidad a Guillem Ferrando e Isaac Nogués. Los dos respondieron con carácter y energía en un equipo que arrancó fuerte pero fue perdiendo fuelle, aunque logró dejar mejores sensaciones frente a una Francia que subió el nivel tras el descanso.

La Selección, sin Alberto Abalde y con las bajas de Usman Garuba y Lorenzo Brown por motivos personales, afronta además por primera vez la ausencia de referentes como Sergio Llull y Rudy Fernández, cuya falta se nota especialmente en el perímetro.