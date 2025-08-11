Muere el árbitro de baloncesto Pablo Hernández Cabrera a los 72 años, "el precursor de un nuevo estilo de arbitraje"

El baloncesto está de luto después de que la Federación haya comunicado el fallecimiento del exárbitro internacional Pedro Hernández Cabrera, uno de los grandes referentes del arbitraje español en los años 80.

El canario ha fallecido a los 72 años de edad tras una extensa carrera. "El precursor de un nuevo estilo de arbitraje, que hizo escuela no sólo en el arbitraje canario sino en el de todo el baloncesto español", como le ha definido la ACB llegó a estar presente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

Con tan solo 19 años se convirtió en el árbitro más joven en dirigir partidos de Liga Endesa, en la que permaneció durante trece temporadas, y en 1974 alcanzó la categoría de árbitro internacional, y como tal participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Pedro Hernández Cabrera, pionero del arbitraje y figura clave en el baloncesto español. Enviamos nuestras más sinceras condolencias y un fuerte abrazo a familiares y amigos.



De hecho, su presencia estaba pensada para arbitrar la final del torneo olímpico de baloncesto; sin embargo, el acceso de la selección española a la final ante la selección de Estados Unidos de Michael Jordan le privó de la oportunidad.

Leyenda del baloncesto

Se retiró voluntariamente de las canchas a los 32 años, dejando un legado que trascendió más allá del deporte.

Entre 1995 y 1997 se puso al frente de la Federación Insular de Baloncesto de La Palma, mientras que en 1999 recibió la Medalla al Mérito Deportivo concedida por el Consejo Superior de Deportes, muestra de su extensa influencia en el deporte de la canasta.

Su gran ilusión, el homenaje en vida que recibió por parte del Cabildo Insular, que el 5 de noviembre de 2022 le puso su nombre al pabellón de la Ciudad Deportiva de Miraflores.

Desde la Federación Española de Baloncesto han querido "hacer llegar, en nombre de todo el baloncesto español, su más sentido pésame a familiares y amigos de Pedro Hernández Cabrera".