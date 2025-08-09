El Real Madrid de baloncesto ata al fichaje sorpresa para Scariolo: es una de las esperanzas de la Selección

El Real Madrid sorprende en el mercado con un fichaje inesperado adelantado este viernes por la periodista Noelia Gómez: el pívot Izan Almansa, de 20 años y 2,08 metros, llega al club blanco ante la sorpresa generalizada.

El acuerdo contempla un contrato por cuatro temporadas y la intención de que el jugador se incorpore al primer equipo desde el inicio, aunque no se descartaría del todo una cesión puntual debido a la gran competencia de pívots en la plantilla actual del club.

Tras la llegada del ala-pívot Chuma Okeke —el cuarto fichaje del verano— y los previos anuncios del escolta Theo Maledon, el alero David Kramer y el italiano Gabriele Procida, el movimiento supone una sorpresa por su condición de interior.

Almansa ya había pasado por la cantera del Real Madrid entre 2019 y 2021, tras formarse inicialmente en el UCAM Murcia, y acumuló experiencia en cadete y junior antes de probar suerte en Estados Unidos.

En verano de 2021 dio el salto a la academia Overtime Elite, un proyecto que remuneraba a jóvenes talentos mientras seguían su formación, una vía alternativa entonces a la universidad estadounidense y al sistema NCAA.

Posteriormente, en 2023 recaló en el equipo de desarrollo G-League Ignite con la mirada puesta en la NBA, aunque no fue elegido en el Draft de 2024 y optó por probar fortuna en la liga australiana con los Perth Wildcats.

Este verano disputó la Liga de Verano con los Philadelphia 76ers buscando un hueco en la plantilla, y su paso por la filial Delaware Blue Coats aspiraba a facilitar un contrato two-way que le permitiera alternar G-League y NBA.

En las categorías inferiores de España Almansa ha sido una referencia: doble medallista mundial (plata Sub17 2022 y oro Sub19 2023) y MVP en ambos torneos, además del premio de mejor jugador en el Europeo Sub-8 de 2022.

Considerado uno de los rostros de los Golden Boys 2.0, Almansa ya debutó con la selección absoluta y participó en las Ventanas FIBA de noviembre y febrero, lo que ha permitido a Sergio Scariolo —nuevo entrenador del Real Madrid— conocerlo en persona.

El fichaje de Almansa es una declaración de intenciones del Real Madrid. Una operación, adelantada también por el periodista Guillermo García, que refuerza la apuesta por devolver a España a talentos formados en el extranjero.

A sus 20 años, Almansa destaca por su capacidad reboteadora, movilidad en la pintura y versatilidad para defender varios perfiles; su nombre ha sido habitual en los rankings de promesas internacionales por su rendimiento en torneos FIBA.

Almansa es la quinta incorporación oficial del equipo de Sergio Scariolo y la puerta sigue abierta para una sexta cara nueva: un escolta anotador de alto perfil tras haber tanteado, sin éxito, a Vasilije Micic y a Lonnie Walker.

Por ahora el club no contempla una cesión inmediata para Almansa: evaluará la adaptación del pívot en pretemporada y su rol en una plantilla que afrontará un calendario exigente, donde la presencia de Izan añade recursos para el proyecto blanco y refuerza la ambición continental del equipo.