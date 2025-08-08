Pablo Laso deja el banquillo de Baskonia: Galbiati ocupará su lugar y el futuro del vitoriano, ¿rumbo a la Selección?

El Baskonia ha confirmado este viernes un movimiento que ya se intuía en el entorno del club: Pablo Laso no continuará al frente del banquillo tras una temporada como técnico.

El vitoriano, que regresó a casa en el verano de 2024 para iniciar su segunda etapa en la entidad, tenía todavía dos años más de contrato. Sin embargo, los discretos resultados deportivos han precipitado su salida.

En su comunicado oficial, el club fue escueto pero claro: "Baskonia ha decidido llevar a cabo un cambio al frente de su banquillo y Pablo Laso finaliza su etapa como entrenador de la plantilla azulgrana".

Acompañó el anuncio con un agradecimiento por su compromiso y profesionalidad, cerrando con un "Mila esker, Pablo!".

Pablo Laso, de 57 años, volvió a la Liga Endesa tras su paso por el Bayern Múnich y una etapa gloriosa en el Real Madrid, donde conquistó 22 títulos antes de dejar el cargo en 2022 por motivos médicos.

Su regreso al Baskonia generó ilusión, pero el rendimiento no estuvo a la altura. El equipo finalizó octavo en la fase regular, cayó en los cuartos de final de los 'Playoffs' ante el Real Madrid y se quedó fuera de la Copa del Rey y de la siguiente fase de la Euroliga.

En total, bajo su dirección, el Baskonia sumó 33 victorias en 68 partidos entre todas las competiciones. Un balance insuficiente para una plantilla diseñada para competir al máximo nivel en España y en Europa.

Galbiati, el elegido

Apenas unos minutos después de anunciar la salida de Laso, el Baskonia oficializó la llegada de Paolo Galbiati como nuevo entrenador.

El italiano, nacido en Milán en 1984, firma por dos temporadas y debutará en la Liga Endesa y en la Euroliga tras una campaña brillante con el Aquila Basket Trento, equipo con el que conquistó la Copa de Italia y logró un meritorio cuarto puesto en la Serie A.

📋 Paolo Galbiati, nuevo entrenador de Baskonia



🗞️ https://t.co/pDiZxzSKP3



Benvenuti alla vostra nuova casa 🤝 #OngiEtorriPaolo pic.twitter.com/oS866fZys8 — Baskonia (@Baskonia) August 8, 2025

Galbiati cuenta con experiencia internacional y ha formado parte del cuerpo técnico de la selección absoluta italiana.

Su trayectoria incluye pasos por clubes como Olimpia Milán, Torino, Biella, Vanoli y Varese, además de trabajar con entrenadores de prestigio como Luca Banchi y Larry Brown.

El Baskonia destaca de él su "proyección, conocimiento del juego moderno y fuerte apuesta por el desarrollo del equipo".

Futuro incierto de Laso

La salida de Laso abre la puerta a especulaciones sobre su futuro inmediato. Su experiencia, palmarés y prestigio en el baloncesto español e internacional lo colocan como un candidato natural para el banquillo de la sselección española.

Aunque no hay movimientos oficiales, su nombre ya suena con fuerza en los círculos del baloncesto nacional para ocupar la plaza que quedará libre tras el Eurobasket, Sergio Scariolo pondrá rumbo al Real Madrid.

Por ahora, el Baskonia inicia una nueva era bajo la dirección de Galbiati, con el objetivo de devolver al equipo al nivel competitivo que exige su historia. Mientras tanto, el destino de Pablo Laso será uno de los grandes temas a seguir en las próximas semanas.