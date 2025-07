Abalde contradice a Hezonja al calificar como "año de mierda" la temporada: "Ganar la ACB es complicado, hablaré con él"

El Real Madrid terminó la temporada con un buen sabor de boca después de haber ganado la Liga Endesa con contundencia. El conjunto blanco arrolló al Baskonia, se cargó a Unicaja y doblegó por la vía rápida al Valencia en la final. Sin embargo, Mario Hezonja empañó la celebración.

"Es importante para la gente que trabaja en el club y para los que están todo el día apoyándonos. Pero para mí esto no puede justificar la mierda que hemos hecho todo el año, un título no es suficiente cuando tienes esta camiseta", valoró de forma crítica el croata.

Unas declaraciones que sorprendieron después de que el equipo sacara el rodillo en la parte final de la temporada, sumando 30 victorias en los últimos 31 partidos. Es por ello que Alberto Abalde ha asegurado tener una conversación pendiente con el alero croata.

"Cuando me vaya a tomar un café con Mario (Hezonja) hablaré sobre esa respuesta que dijo. Quizá dijo algo en caliente que podría matizar ahora si se le volviera a hacer la entrevista", reconoció el gallego en la entrevista al programa Tirando a Fallar de esRadio.

Y es que Alberto Abalde destacó la importancia del título de la Liga Endesa: "Ganar una liga ACB es muy complicado, nos estamos malacostumbrando. Pongo en valor el trabajo que hemos hecho todos. Quizá, desde que estoy aquí, es la liga más dura que he visto para ganar por los rivales".

Abalde no dudó en romper una lanza en favor de Chus Mateo, muy criticado en fases de la temporada y que no tiene asegurada su continuidad en el Real Madrid.

"He tenido que picar piedra estos años que he estado con Chus Mateo. Estamos en uno de los mejores equipos de Europa y hay mucha competencia. Me he ganado su confianza con trabajo y, por supuesto, que Chus es un entrenador muy importante para mí", reconoció.

Su rol en el equipo

El alero gallego ha cerrado su mejor temporada en el Madrid con unas estadísticas en ACB de 6,8 puntos, 2,5 rebotes y 1,3 asistencias en 19:48 minutos de promedio.

Respecto a su emergente papel este año Abalde compartió que "intento darle al equipo lo que necesita. Siempre en el aspecto defensivo, que es clave, pero intento ser lo más polivalente posible y seguir creciendo en mi juego.

Mi rol, valga la redundancia, es cambiar de rol según lo que necesite el equipo en cada momento. Lo que más me llena es sentir que mis compañeros valoran ese trabajo", concluyó.