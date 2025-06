La vida actual de Ricky Rubio: una etapa marcada por la salud mental y a las puertas de "contar lo que nunca había contado"

Ricky Rubio, a sus 34 años, vive una etapa de transición tanto en su vida profesional como personal, marcada por la priorización de su salud mental y la reflexión sobre su trayectoria tras más de una década en la élite del baloncesto mundial.

Tras abandonar la concentración de la selección española antes del Mundial 2023 para cuidar de sí mismo, el de El Masnou decidió alejarse temporalmente de la competición profesional, una decisión que ha sido aplaudida por su honestidad y valentía al hablar abiertamente de sus problemas psicológicos y emocionales.

Tuvo un pequeño paso por el FC Barcelona durante la temporada 23-24, pero ya ha pasado más de un año desde que el base español pisara por última vez una cancha de baloncesto. "Lo intenté con la vuelta al FC Barcelona y tuve que parar de nuevo", reconoció en su momento.

… Gràcies a tothom. Seguim!

Gracias a todos. ¡Seguimos!

Thank you all. Let's keep going! pic.twitter.com/2AW7wK4vhy — Ricky Rubio (@rickyrubio9) June 6, 2025

Desde entonces ha permanecido alejado del foco aunque hace apenas unas semanas publicó un mensaje en redes sociales que generó muchas especulaciones acerca de una posible retirada como jugador profesional.

Sin embargo, el propio jugador aclaró que no era una despedida, sino un agradecimiento a todas las personas que le han acompañado.

"Me tomé este año para reflexionar sobre mi carrera y mi vida, y me di cuenta de que si he llegado a donde estoy hoy no es por las asistencias que he dado, sino por las que he recibido. Esto no es una despedida, es un agradecimiento a todos los que me han ayudado en el camino", dijo.

Rubio ha manifestado su satisfacción por haberse tomado este tiempo para sí mismo, trabajando en su bienestar emocional y físico, y asegura que está "muy bien" y preparado para afrontar nuevos retos, aunque no descarta que los problemas puedan volver a aparecer.

Su madre, su legado

El eje central de su vida fuera de la cancha es la Fundación Ricky Rubio, creada en 2018 en honor a su madre, Tona Vives, fallecida por cáncer de pulmón.

La fundación impulsa campañas de concienciación, promueve el diagnóstico temprano y apoya la investigación sobre esta enfermedad. Además, trabaja en la inclusión a través del deporte y en el acompañamiento de pacientes y familias afectadas.

Rubio destaca que la fundación no es solo suya, sino un proyecto colectivo que reúne a expertos, investigadores y comunicadores para llegar al mayor número posible de personas y salvar vidas mediante la detección precoz.

Además, Ricky Rubio ha impulsado, junto a la Fundación “la Caixa”, la creación de una nueva área de rehabilitación infantil en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Este espacio, el más grande y ambicioso de la fundación hasta la fecha, está dedicado a mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes en proceso de recuperación, humanizando el entorno hospitalario y facilitando su integración.

El último grano de arena

Este año, Ricky lanzó la colección de ropa y complementos "41/2002", cuyo nombre hace referencia a la ley que regula los derechos de los pacientes a recibir información sobre su salud.

La colección inicial incluye camisetas, sudaderas, gorras, calcetines y bolsas de tela. Todas las prendas comparten el color amarillo, elegido como símbolo de esperanza y de la luz al final del túnel que representa el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón.

El diseño es básico, moderno y urbano, pensado para jóvenes comprometidos y para quienes desean contribuir a una causa social a través de su vestimenta.

Ricky Rubio posa con su marca de ropa. 41/2002

La misión de 41/2002 es dar visibilidad a la Ley de Derechos del Paciente y empoderar a los pacientes para que reclamen su derecho a pruebas diagnósticas clave, como el diagnóstico molecular.

Según Rubio, "es un movimiento que quiere ser disruptivo, generar conciencia y dar a conocer el derecho de los pacientes a estar informados y a participar activamente en su tratamiento".

Este ha sido el último acto de un Ricky Rubio que reaparecerá públicamente este fin de semana en una entrevista con LaSexta. En ella, contará "lo que nunca había contado" en la que será su última entrevista.