Manresa - Real Madrid, Liga Endesa: horario y dónde ver por TV y online el partido de baloncesto

El Real Madrid se enfrenta al BAXI Manresa ya con el primer puesto de la fase regular de la Liga Endesa asegurado. A partir de este encuentro, comenzará una serie de tres partidos en los que podrá gestionar su plantilla con el objetivo de llegar en la mejor forma posible a los playoffs por el título.

Después de imponerse ante el Lenovo Tenerife, segundo clasificado, el conjunto blanco suma un balance de 27 triunfos y solo cuatro derrotas. Dos de esos tropiezos ocurrieron en las tres primeras jornadas, y el más reciente se remonta al 22 de diciembre.

Los de Chus Mateo atraviesan una racha de 19 victorias consecutivas, una cifra importante aunque todavía por debajo del récord de 28 partidos ganados de forma seguida durante la campaña 2013-2014.

Chus Mateo, entrenador de los blancos, apuntó antes del encuentro que "no será fácil jugar en el Nou Congost" y que "nunca lo es, pero más en estas circunstancias en las que está tratando de entrar en el 'playoff'". "Esperamos el mejor Baxi Manresa posible", añadió.



Asimismo, sobre sus jugadores, Mateo dijo le gustaría ver al equipo "no traicionando la filosofía de ir a por cada partido, de jugar al máximo y de no bajar los brazos". "Estos partidos sirven para mucho y para mantener la calidad competitiva. Estamos defendiendo bien este año y queremos mantener ese nivel competitivo. Vamos a tratar de seguir haciéndolo bien en cada partido", concluyó el técnico del Real Madrid.

¿Cuándo es el partido de Liga Endesa entre Manresa y el Real Madrid?

El encuentro de la jornada 32 entre el equipo de Diego Ocampo y los de Chus Mateo se disputa este domingo 18 de mayo a partir de las 12:30 hora peninsular. En México serán las 4:30 y en Argentina las 8:30.

¿Dónde es el partido de Liga Endesa entre Manresa y el Real Madrid?

Este partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa 2024/25 entre el Manresa y el Real Madrid de baloncesto se disputa en el Nou Congost. Este feudo tiene una capacidad para unas 5.000 personas.

¿Dónde se puede ver el partido de Liga Endesa entre Manresa y el Real Madrid?

En España, este partido que disputan el Manresa y el Real Madrid de baloncesto en la Liga Endesa se podrá seguir por Movistar+.

También se podrá seguir el encuentro en directo gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL realizará del partido entre el equipo catalán y el conjunto blanco correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa 2024/25.