El día que Gasol y Kobe 'dejaron' de ser amigos por unas horas: "Lo único que me importa es ganar"

Pau Gasol y Kobe Bryant forjaron una de las grandes amistades del mundo del baloncesto. El pívot y el escolta formaron una dupla que llevó a lo más alto a Los Angeles Lakers. Una estrecha unión entre ambos que fue creciendo con el paso de los años hasta el fallecimiento del estadounidense en un accidente de helicóptero.

A través de un documental que se estrenará próximamente en Netflix sobre la selección de baloncesto de Estados Unidos, Gasol hace un repaso de su amistad y los enfrentamientos entre España y el combinado estadounidense en los Juegos Olímpicos. En él, desvela detalles de la forma de ser de Kobe Bryant.

El llamado 'The Redeem Team', así es como se titula el documental, se unió en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 para lograr el oro tras los fracasos en el Atenas 2004 y en el Mundial de 2002. Una selección de las mejores figuras de la NBA para dominar la cita olímpica, una redención para salir del bache que habían vivido los años previos. Algo similar a la reencarnación del 'Dream Team'.

Y se pasearon durante gran parte en tierras chinas, la superioridad de Kobe Bryant, LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Bosh o Dwight Howard era demasiado para todas las selecciones. Sólo una les puso en verdaderos aprietos. Y fue la España de Pau Gasol en una de las mejores finales de la historia del baloncesto.

Un enfrentamiento entre dos selecciones capitaneadas por dos compañeros de equipo, Bryant y Gasol. En ese momento, rivales dentro de la cancha y fuera, amigos. Y Kobe no tuvo reparos en ir con todo, dejando la amistad fuera por unas horas. Un momento donde los dos se estaban jugando el oro, que cayó a favor de Estados Unidos en un ajustado 118-107.

El propio Pau desvela dentro del documental la técnica que realizó Kobe para desestabilizarle antes de la gran final. El escolta de los Lakers se acercó hasta las habitaciones de los jugadores de España para saludar a su compañero y así tratar de crear un relato entre ellos que le afectase durante el último partido.

"Antes del partido, Kobe me hizo una visita cuando la Selección estadounidense vino a la Villa Olímpica. Mi hermano mayor venía a verme y mis compañeros de Selección estaban alucinando, 'guau, Kobe está en nuestro apartamento, qué pasada'. En realidad, yo creo que era parte de su estrategia para ablandarme", explicó el mayor de los Gasol durante la grabación.

Incidente en el partido

Una de las intenciones del cinco veces campeón de la NBA era intimidar de cualquier manera a Gasol. Y lo hizo en la primera oportunidad que tuvo. Nada más comenzar Gasol fue a bloquear para liberar a Rudy Fernández. Para evitar, Bryant empujó con una fuerza desmedida al pívot y lo mandó contra el suelo. Un choque de titanes en la primera jugada.

"Vino a por mí directo, me empujó en el pecho y tiró al suelo. Era un mensaje, no solo para mí sino para su propio equipo: 'Eh, este puede ser mi hermano, juega en mi equipo y es mi amigo. Pero lo único que me importa es ganar'", explicaba el exjugador de Lakers, Barça, Chicago Bulls o San Antonio Spurs entre otros.

Otro de los que dio su versión de lo sucedido fue LeBron James. "Kobe nos dijo, 'voy a atravesar a Pau por el puto pecho'. Nosotros le dijimos que estaba loco, que era su compañero de equipo. Y lo hizo y fue como joder, si le hace eso a su propio compañero de equipo... Dios, no íbamos a perder ese partido. Íbamos a machacar a España", explicó el alero, que curiosamente también viste en estos momentos la camiseta de Los Lakers.

Un claro ejemplo de que la amistad y el respeto de Pau Gasol y Kobe Bryant desaparecían dentro de la cancha. Fuera, todo lo contrario. Dos grandes amigos que siempre mostraban aprecio el uno por el otro.

