España - Alemania, EuroBasket en vivo | Resultado y estadísticas de la semifinal

España tuvo una salida fulgurante en los primeros minutos del segundo cuarto. Sin embargo, Alemania no tardó también entrar en bajo la figura de Thieman. No obstante, la Selección no le ha perdido la cara al choque en ningún momento y sigue manteniendo ventajas en torno a los nueves puntos. Momento trascendental ahora para intentar irse con el partido bien encaminado al descanso.