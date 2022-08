Juan Núñez ficha por el Ratiopharm Ulm: se marcha una de las grandes promesas de España

Juan Núñez, MVP del pasado Europeo Sub20 y actualmente jugando sus primeros minutos en la selección absoluta, continuará su carrera deportiva en el baloncesto alemán tras tomar la decisión de, sin sitio en el Real Madrid, fichar por el Ratiopharm Ulm.

Núñez (1.91, 18 años) disputó un total de 15 partidos con el Real Madrid en fase regular la temporada pasada, aportando 0.7 punto y 0.6 asistencia, luego en los playoffs subió su media a 2.0 puntos y 1.1 asistencias en siete encuentros, hasta el título de Liga Endesa. En la Euroliga actuó en 10 partidos, con 1.4 puntos.

Este verano ha sido campeón Sub20 europeo, aportando unas medias de 11.6 puntos y 4.9 asistencias, y ha debutado recientemente con la absoluta jugando 8 minutos, donde aportó 1 rebote y 1 asistencia. Juan destacó por encima de sus compañeros como ya lo hace al máximo nivel en las competiciones de clubes.

La España de Juan Núñez se proclama campeona de Europa Sub20 tras ganar a Lituania en Montenegro FEB

Sin embargo, está muy bien rodeado por otros jugadores de enorme talento y proyección como Millán Jiménez, Rubén Domínguez, Michael Caicedo o Miguel Allen. Todos sus nombres serán protagonistas en el panorama europeo en los próximos años.

Precisamente habló hace unos días tras su debut con el combinado absoluto en el Wizink Center, donde los jugadores que entrena Sergio Scariolo se impusieron por 87-80 a Grecia.

"No he tenido tiempo para asimilarlo, de momento estoy disfrutándolo. Ahora solo quiero seguir con la experiencia", señaló sobre una temporada que está siendo muy relevante para él con su club y ahora con el combinado nacional.

"Es muy especial debutar en tu ciudad y en tu país. Tengo la piel de gallina, estoy muy agradecido. Mis compañeros me han dado la enhorabuena, alguna colleja me he llevado. Estoy muy contento", indicó tras jugar algo más de siete minutos y medio en los que capturó un rebote, repartió una asistencia y completó un robo.

Un talento precoz

Y es que el talento de Núñez no se descUbre ahora. En los partidos del Torneo Costa del Sol celebrados en la provincia de Málaga de 2020, Núñez ya dejó buena muestra de su gran calidad, su talento, sus dotes de mando y su capacidad para dirigir el juego de un equipo de primer nivel como el Real Madrid a su corta edad.

Además, dejó ver un desparpajo impropio en un chico tan joven (16 años en ese momento) al atreverse a tomar responsabilidades y mirar a canasta cuando la jugada lo requería. Fueron esa muestra de valentía y personalidad las primeras señas que dejó Juan en el primer equipo del Real Madrid.

Sin embargo, su gran momento con la camiseta del Real Madrid llegó en uno de los mayores escaparates del mundo del baloncesto para jóvenes talentos, la Adidas Next Generation Tournament, el torneo que ha visto brillar a otros canteranos ilustres como Usman Garuba o Mario Nakic. En el campeonato disputad en Múnich en 2020, Juan Núñez fue capaz de dirigir al equipo blanco hasta el título para coronarse como el MVP del torneo.

