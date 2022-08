Los Nets rechazan el ultimátum de Durant: toda la NBA está pendiente del futuro del alero

"O despiden a Sean Marks (gerente general) y a Steve Nash (entrenador) o me voy yo", amenazó Kevin Durant en una reunión en Londres a Joe Tsai, propietario de los Nets, según ha desvelado The Athletic.

Ahora, el propio Tsai ha expresado en público su apoyo a Sean Marks y Steve Nash con un claro mensaje en Twitter: "Nuestra oficina principal y el cuerpo técnico cuentan con mi apoyo. Tomaremos decisiones en el mejor interés de los Brooklyn Nets".

Durant, que tiene 33 años, le quedan cuatro años de contrato por delante a cambio de 198 millones de dólares y finales del mes de junio Kevin Durant pidió formalmente su traspaso de los Brooklyn Nets.

Kevin Durant y Kyrie Irving durante un partido de lo Brooklyn Nets

El periodista Shams Charania, de The Athletic, ha publicado que Boston Celtics, Miami Heat y Toronto Raptors son los tres equipos que han mostrado interés en el traspaso de Kevin Durant y los que más posibilidades podrían tener de lograrlo.

Pero no son los únicos destinos posibles, los Lakers de LeBron también le han tanteado. Algunas informaciones apuntan a que los Lakers estarían utilizando la operación de Irving (uno de sus principales objetivos y también jugador de los Nets) para llevar a cabo un doble traspaso pondría la NBA del revés, haciéndose con Kevin Durant.

Por ello, los Lakers están atentos a esa oportunidad y no dudarían en incluir en la operación a Anthony Davis si con eso pudieran conseguir traerse al alero de los Nets. Un súper equipo entre LeBron James, Irving y Durant haría de los Lakers los candidatos números uno a destronar a los campeones Warriors. Además, Durant pasaría de ser la pareja de Curry a serlo años después de LeBron. Habiendo compartido equipo por el medio con estrellas como el propio Irving, Klay Thompson o James Harden.

De momento estas informaciones tampoco han ido mucho más allá de la especulación y el destino de Durant es difícil de averiguar. Lo que sí es cierto es que el ex de los Thunder no ha tenido su mejor temporada dentro de la pista y ha tenido varios enganchones fuera de ella.

Barkley, sin piedad

Con el paso de los meses, las críticas han ido creciendo y la última ha sido de Charles Barkley. "Kevin Durant sólo era un pasajero en el autobús de los Warriors, no el conductor del autobús", dijo Charles Barkley en el programa de Dan Patrick sobre su rol cuando jugaba en el equipo de la bahía. Para él Curry fue el jugador más importante, y Draymond Green, el líder espiritual del equipo.

"Pasajeros de autobús, conductores de autobús, ¿cómo? ¿qué significa eso? Entonces jugamos en equipo. Todos jugamos con grandes jugadores, pero siento que puedo sobresalir entre cualquiera. No tengo que minimizarme, así que no, nunca miré si estaba en el autobús, porque jugué muchos minutos y anoté muchos puntos", ha contestado Durant, cansado de tantas críticas hacia su persona.

Kevin Durant durante un partido con los Brooklyn Nets Europa Press

"Dice que no recibiré el respeto de las leyendas, ¿qué leyendas? ¿de qué grupo de leyendas estás hablando? ¿quién? Porque cada vez que me encuentro con una leyenda, no obtengo nada más que amor", ha añadido el exjugador de los Oklahoma City Thunder y los Golden State Warriors.

"Es solo un montón de mierda que se inventan. Pasajeros de autobús, conductores de autobús. Hermano, jugué muchos minutos, lancé muchos tiros, hice muchos tiros. ¿De qué estás hablando? Me he sentido como si todos ustedes estuvieran odiando a dios. ¿Qué he hecho yo para que quieras desacreditar todo lo que he hecho? He trabajado mucho para llegar hasta aquí, he estado en esto 15 o 16 años. Creen que soy un veterano de seis años en la liga por la forma en que la gente habla de mí", ha argumentado un Durant que, de momento, no está triunfando como querría en Brooklyn.

