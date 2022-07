Brutal rajada de Kevin Durant contra sus críticos: "Es como si odiasen a dios"

No ha sido la mejor temporada ni para Kevin Durant ni para sus Brooklyn Nets. Un equipo construido a base de estrellas que se ha convertido en un proyecto a la deriva tras la marcha de Harden y los problemas extradeportivos de Kyrie Irving.

Además de eso, Kevin Durant ha sufrido distintas lesiones a lo largo del año que no le han permitido mostrar su mejor versión a uno de los mejores jugadores de la liga. Con el paso de los meses, las críticas han ido creciendo y la última ha sido de Charles Barkley. "Kevin Durant sólo era un pasajero en el autobús de los Warriors, no el conductor del autobús", dijo Charles Barkley en el programa de Dan Patrick sobre su rol cuando jugaba en el equipo de la bahía. Para él Curry fue el jugador más importante, y Draymond Green, el líder espiritual del equipo.

"Pasajeros de autobús, conductores de autobús, ¿cómo? ¿qué significa eso? Entonces jugamos en equipo. Todos jugamos con grandes jugadores, pero siento que puedo sobresalir entre cualquiera. No tengo que minimizarme, así que no, nunca miré si estaba en el autobús, porque jugué muchos minutos y anoté muchos puntos", ha contestado Durant, cansado de tantas críticas hacia su persona.

James Harden, Kevin Durant y Kyrie Irving NBA

"Dice que no recibiré el respeto de las leyendas, ¿qué leyendas? ¿de qué grupo de leyendas estás hablando? ¿quién? Porque cada vez que me encuentro con una leyenda, no obtengo nada más que amor", ha añadido el exjugador de los Oklahoma City Thunder y los Golden State Warriors.

Los Nets se despidieron de la pasada temporada de la peor manera posible. Su Big Three desmantelado y con dudas sobre el futuro. Irving ya ha dicho que quiere renovar (podría firmar un contrato máximo de cinco años y 246 millones) y Durant, pese a que acabó decepcionado la serie contra los Celtics, podría seguir su camino. La pregunta ahora es si el proyecto puede reflotarse o si es una causa perdida y definitivamente Durant tiene que buscar nuevos retos.

"Es solo un montón de mierda que se inventan. Pasajeros de autobús, conductores de autobús. Hermano, jugué muchos minutos, lancé muchos tiros, hice muchos tiros. ¿De qué estás hablando? Me he sentido como si todos ustedes estuvieran odiando a dios. ¿Qué he hecho yo para que quieras desacreditar todo lo que he hecho? He trabajado mucho para llegar hasta aquí, he estado en esto 15 o 16 años. Creen que soy un veterano de seis años en la liga por la forma en que la gente habla de mí", ha argumentado un Durant que, de momento, no está triunfando como querría en Brooklyn.

Se defiende

"Como si no hubiera hecho nada antes de ir a Golden State. No sé si los que piensan eso vieron muchos partidos de los Thunder, a menos que fueran en horario de máxima audiencia. Que vayan a investigarlo porque siempre estuve a este nivel. Ya tenía méritos y tenía un MVP antes de conocer a estos muchachos de los Warriors. Hicimos algo especial juntos, pero no me quites lo que he hecho hermano", ha concluido el jugador de Washington.

