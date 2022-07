Rudy Fernández y el 'caso Lorenzo Brown': "No me parece bien, soy el capitán y me enteré por la prensa"

Rudy Fernández ha hablado alto y claro sobre la situación más polémica del baloncesto español en los últimos años. Se trata de la nacionalización de Lorenzo Brown, una decisión de Sergio Scariolo que ha contado con el apoyo de la Federación Española de Baloncesto y también del Consejo Superior de Deportes.

Gracias al trabajo de ambas instituciones, el nuevo base de Maccabi de Tel Aviv podrá disputar el próximo Eurobasket con España dejando a algún jugador nacional sin la oportunidad de representar a su país. Una elección que ha generado un enorme debate y que ha recibido la crítica del propio Rudy Fernández, que ha analizado el asunto sin pelo en la lengua.

El jugador del Real Madrid de Baloncesto ha realizado estas declaraciones en el transcurso de una rueda de prensa para presentar el 'Campus Rudy Fernández', en el que participarán 200 niños y niñas de todo el país. Y acostumbrando a su habitual sinceridad, ha disparado contra la FEB y contra Jorge Garbajosa, su presidente.

"No me parece bien. Ya se lo he dicho al presidente de la Federación, Jorge Garbajosa, y como capitán tenía que dar mi opinión. No me parece bien. Me enteré por la prensa de que habían nacionalizado a ese jugador, que no tenía ningún vínculo con el país, y él me lo explicó".

Rudy Fernández celebra una canasta con el Real Madrid ante el Barça ACB Media

Rudy, como todos en el equipo, no conoce a Lorenzo Brown y por eso le ha extrañado la elección. Además, habla de otros casos similares que se han producido, pero que estaban mucho más justificados: "Yo tenía la referencia de haber jugado con Nikola Mirotic y con Serge Ibaka. Son jugadores extranjeros, pero se han formado en una cantera de España desde muy pequeños y en ese sentido tenían una vinculación especial con nuestro país".

La polémica de Laso

El balear no solo ha hablado de la Selección, sino que también lo ha hecho del asunto que ha movido los cimientos del Real Madrid, el cese de Pablo Laso como entrenador: "El club tomó esa decisión y hay que respetarla. Pablo ha tenido el infarto al final de la temporada y él, a lo mejor, se veía con posibilidades de seguir, pero el Madrid no lo veía así. Somos gente de club. El Madrid está por encima de todos, tanto si eres leyenda o no, al final somos deportistas que nos debemos al club".

"De estas cosas me he informado por la prensa -ha matizado- y no he podido hablar ni con el Madrid ni con Pablo. Pero el resumen es que estamos a las decisiones del club, nos agraden o no. Quizás, las cosas se podrían haber hecho de otra manera, porque Pablo ha demostrado en las dos últimas décadas que ha sido un referente al hacer al Madrid todavía más grande".

Niko Mirotic defendiendo a Rudy Fernández Euroleague

Por último, el alero del Real Madrid ha destacado la recuperación de los blancos que les llevó a levantar el título de Liga Endesa, el 22 de la ya terminada era de Laso: "El equipo tuvo la capacidad de levantarse. Acabar la Liga ganando contra uno de los rivales más poderosos de Europa, es positivo".

"La temporada fue muy dura, por las lesiones y momentos difíciles de juego. Pero fuimos muy maduros a la hora de afrontar competiciones como la final de Liga y la Euroliga. Personalmente, ha sido un fin de temporada difícil. He intentado ayudar a mi equipo a conseguir sus objetivos y estoy contento de lo que he hecho".

