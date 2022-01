John Stockton provoca un cisma en la NBA por culpa de la Covid: "Las vacunas matan miles de personas"

La NBA sigue acumulando casos de grandes jugadores o leyendas que se ponen en el ojo del huracán por su posicionamiento sobre los diferentes debates que han surgido desde la irrupción de la Covid-19. El último en significarse ha sido el histórico base de los Utah Jazz John Stockton.

El considerado por muchos como mejor asistente de la historia de la competición y el jugador que también acumula mayor número de robos, ha comenzado una guerra contra las vacunas y las mascarillas. Stockton no se ha mordido la lengua y ha cargado duramente incluso contra el gobierno de Estados Unidos por las diferentes políticas que ha adoptado.

Esto ha estado provocado por su última polémica y es que ha sido vetado de entrar al pabellón de su equipo universitario. Stockton se convirtió en una referencia histórica de la escuela de Gonzaga en Spokane. Recientemente, acudía de manera recurrente para presenciar los partidos en directo del equipo.

John Stockton siguiendo un partido de la Universidad de Gonzaga sin mascarilla

Sin embargo, el mago de los Jazz rechazó la medida obligatoria de tener que llevar mascarilla dentro del pabellón, lo que terminó provocando que le prohibieran su entrada. Ahora, en unas declaraciones al medio Spokesman-Review, la leyenda de la NBA ha contado su versión de los hechos.

"Me pedían que usara mascarilla en los partidos y, siendo una figura pública, alguien un poco más visible, sobresalía un poco entre la multitud, así que me pidieron que usara una mascarilla o me iban a suspender. Cuando cambie la regla, me volverán a dar las entradas". Con ese cierto punto de chulería se expresaba uno de los mejores playmaker de todos los tiempos y una leyenda casi insuperable en la franquicia de los Utah Jazz.

Sin embargo, la guerra de John Stockton no es solo contra las mascarillas, sino que se muestra profundamente en contra de los procesos de vacunación. Por ello ha aprovechado esta charla para criticar las actuaciones del gobierno americano de manera consistente, especialmente con la administración del antídoto.

"Ya ha matado a más de 100 deportistas profesionales, así como miles -quizás millones- de personas. De hecho creo que ahora mismo el número de deportistas es mayor. En lo más alto de sus carreras y muertos por culpa de estar vacunados".

John Stockton durante un partido con los Utah Jazz

Polémica con su hijo

El máximo asistente de la historia de la NBA no ha tenido piedad para hacer este tipo de declaraciones que ya han generado un importante revuelo en el universo de la NBA. De momento, no han tomado medidas tan estrictas como las que sí ha adoptado su antigua universidad, pero desde las altas esferas de la competición le podrían pedir una cierta moderación en sus opiniones como personaje vinculado a la historia de la misma.

Siguiendo sus pasos se encuentra su hijo David, quien también ha decidido no ponerse ninguna vacuna para intentar luchar contra el coronavirus y eso ha provocado que surja en su entorno la sospecha de la aparición de un posible veto a su llegada a la mejor liga de baloncesto del mundo.

"La oportunidad de fichar por un equipo de la NBA se ha visto restringida por el estado de las vacunas. Ha jugado en dos burbujas, lo han separado de su familia, se le ha pedido que se haga pruebas diarias donde nadie más lo ha hecho a pesar de que no se ha contagiado de Covid".

[Más información: Facundo Campazzo y un nuevo 'caso Gaby Deck': fracaso en la NBA y ¿regreso al Real Madrid?]

Sigue los temas que te interesan