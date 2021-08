Kevin Durant revela por qué se marchó de los Golden State Warriors

La NBA vivió hace unas temporadas un terromoto absoluto cuando se rompió uno de los mejores equipos de la historia llamado a romper todos los registros de la mejor liga del mundo. El mercado había creado unos Golden State Warriors que muchos veían comparables a los Chicago Bulls de Michael Jordan.

De hecho, durante su exitoso periplo, consiguieron romper el histórico registro del equipo de Air consiguiendo la mejor marca de una temporada regular con 73 victorias y solo 9 derrotas, superando el 72-10 de los Bulls. Pero todo se torció y tal y como llegó, la última estrella en aterrizar en la galaxia de La Bahía se terminó marchando después de una serie de encontronazos.

Se trataba de Kevin Durant, uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte que había llegado a un equipo que arrasaba con Stephen Curry al mando y Klay Thompson y Draymond Green como lugartenientes de lujo. Fue presicamente a raíz de una pelea con Green cuando todo comenzó a torcerse hasta llegar al desastre que han vivido en las últimas temporadas. Con Durant poniendo rumbo a los Brooklyn Nets y con lesiones de gravedad de Curry y Thompson.

Ahora, Durant ha dado la cara junto a su otro rival, Draymond Green, con quien ha hablado en Bleacher Report para explicar qué pasó en su salida y aclarar el altercado que hubo entre dos jugadores que acaban de ganar el oro olímpico juntos en Tokio 2020. Una conversación que ha sorprendido a muchos y que ha dejado algunos señalados.

Todo sucedión en mitad de un partido de los Warriors en la pista de Los Ángeles Clippers en el año 2018. Green insultó repetidas veces a Durant y puso en duda su valor colectivo para un equipo que ya había sido campeón sin él. "En mi opinión, la dirección de los Warriors la cagaron", comenzó Draymond Green.

Los motivos de Durant

Sorprendentemente, Durant le dio la razón: "No fue la disputa, fue la forma en que todos actuaron. El entrenador Steve Kerr actuó como si no hubiera sucedido y el mánager general Bob Myers intentó disciplinarte y pensar que eso enmascararía todo. Hablaban de ser una familia, pero no lo demostramos. Eso es lo que me molestó sobre cualquier otras cosa".

Tras aquello, Draymond Green fue sancionado con un partido y para Kevin Durant, que se terminó rompiendo el tendón de Aquiles en las finales contra los Raptors de 2019, ya no hubo marcha atrás hasta su salida definitiva. Draymond Green deja otra clave de lo sucedido y de lo que le dijo a la dirección de la franquicia: "Las únicas personas que pueden arreglar esto somos Durant y yo. Y no hay nada que ustedes puedan hacer. Lo van a joder. Y en mi opinión, la cagaron".

Así sentenciaba su recuerdo Draymond Green mientras su excompañero terminaba dándole la razón al estar de acuerdo en el análisis de una situación que terminó siendo irreversible y que rompió un equipo que estaba llamado a seguir haciendo historia. Desde entonces, ninguno ha vuelto a ser coronado campeón de la NBA.

