Marc Gasol: "Mover a mi familia de nuevo no era lo ideal, si hubiese sido hace diez años..."

Los Angeles Lakers tienen trabajo. Después de quedarse fuera camino a la final de la NBA, la franquicia angelina debe estudiar su proyecto de futuro, en el que su máxima estrella es un LeBron James que ya ha cumplido los 36 años. En el equipo también se encuentra un Marc Gasol que por primera vez ha acabado como suplente una temporada a lo largo de toda su carrera.

Su futuro está en el aire y con un año más de contrato, deberá sentarse a negociar con la franquicia de California. Sobre todo ello ha hablado en unas declaraciones que recoge el periodista Harrison Faigen: "Hay diferentes aspectos en la vida, como el profesional y la posibilidad de jugar con LeBron y Anthony Davis. No necesitaba que nadie me explicara qué es ser un tercer pívot. Sabía que siempre tenemos la carta de AD jugando como cinco, o incluso de LeBron jugando de interior".

"Entonces, una vez que tienes a dos jugadores delante de ti, ya eres el tercer pívot. Luego, realmente eres como el quinto en la posición; pero no necesitaba que nadie me explicara eso. Lo entendí... Pero también está el aspecto familiar. Mis hijos van a la escuela aquí. Mi esposa estaba feliz aquí. Mover a mi familia de nuevo no era lo ideal para mí en ese momento. Tal vez sin familia y con 10 años menos hubiera elegido de otra manera. Pero realmente quería quedarme aquí, quería contribuir, quería ayudar a los compañeros", ha señalado el jugador.

Marc Gasol defendiendo a Trae Young Reuters

Pese a no jugar tanto como otros años, el ex del Barcelona encontró una vía de escape para no perder la sonrisa ni las ganas: "Me estaba divirtiendo mucho trabajando con los jóvenes, con Kostas, Devontae, Zo... también disfrutaba haciendo eso. En el momento en que no jugaba mucho, trabajar con ellos era algo que disfrutaba".

"Cuando se reparten cartas que no te gustan, no puedes pedir que se vuelvan a repartir. Simplemente juegas con ellas lo mejor que puedes. Traté de ser tan positivo como pude y, simplemente, continué hacia adelante. Jugué un poco más, pero no terminó como deseábamos. Para ser honesto, no imaginé que esta temporada terminara con un sexto partido en casa. No lo vi venir", ha sentenciado Marc.

Futuro abierto

El segundo de los Gasol también ha sido vinculado con el Barça, equipo al que llegó su hermano Pau y con el que podría coincidir si decide también regresar. Registrando 5 puntos, 4,1 rebotes y 2,1 asistencias por partido en temporada regular y 6+4+2 en playoffs, Marc ve en los Juegos Olímpicos de Tokio una manera de reivindicarse antes de sellar su futuro.

