El Joventut aprovecha la vuelta del público y castiga al Barça: habrá 'final' en el tercer partido

Victoria del Joventut en el segundo partido de los cuartos de final ante el FC Barcelona. El equipo de Carles Duran se la jugaba ante su público, que regresaba a la grada más de un año después. La Penya, pese a la presión, acabó cumpliendo y forzó el tercer y último encuentro. El Barça no encontró su mejor juego y tendrá un eaxmen final enel Palau. Quien gane irá a semifinales. [Narración y estadísticas: Joventut 72-63 Barça]

El duelo no pudo comenzar mejor para los locales. 1.000 hinchas en la grada y un 5-0 de parcial contra el Barcelona. No había lluvia de puntos y el partido ya apuntaba a ir a la baja, pero ni en esa situación era fácil para los de Duran. El ritmo verdinegro no cesó y, con dos triples de un Ferran Bassas desatado, el Joventut se marchó hasta el 14-3. Jasikevicius paraba el duelo, como era de prever, y trasladaba a su defensa su enfado por la escasa intensidad. Sin embargo, no cambiaría nada.

Leo Bolmaro volvió a echarse el equipo a la espalda, pero el talento del argentino no era suficiente para levantar la moral culé. Dimitrijevic y Ventura tiraron de alma, el triple acompañó a la Penya y el primer cuarto cerró con un 23-13 muy optimista para el conjunto de Badalona.

Si en el primer cuarto hubo pocos puntos, la cosa fue a peor en el segundo. Y no exactamente por el nivel defensivo, sino más bien por el escaso acierto y la falta de ideas a la hora de mejorar el marcador. Nada más reanudarse el juego, Pau recortaba desde el triple. Un acierto que en esta ocasión no encontraba respuesta en el Joventut. El Barça tenía la opción de remontar en su mano. Un vuelco al marcador que podría haber sido clave, pero que no llegó.

El 24-22 que llegó a establecer Davies después de los mejores minutos del Barça en cuanto a velocidad se refiere, metió el miedo suficiente al Joventut. Pero de nuevo Ventura, cuando más complicada estaba la noche, clavaba un triple para dar oxígeno a los suyos. La Penya resistía, el Barça no encontraba la táctica acertada y el descanso veía, pese a todo, un 31-27 muy corto.





Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.