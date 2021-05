LeBron James hace saltar las alarmas: "No creo que pueda volver al cien por cien en mi carrera"

Malas noticias para el baloncesto y para el deporte mundial. LeBron James ha dejado un duro mensaje sobre su carrera deportiva y es que el esguince que sufrió hace ya seis semanas ha sido todavía más grave de lo esperado. La estrella de Los Ángeles Lakers, ganador de cuatro anillos de la NBA, no cree que pueda volver a jugar al 100% nunca más.

Así de duro y de contundente ha sido el alero de Akron cuando acaba de regresar de su grave lesión. Ha sido la baja más prolongada en sus 18 años de carrera en la NBA. En estas seis semanas en las que ha estado fuera, James se ha perdido un total de 20 partidos, lo que además ha supuesto una racha terrible para unos Lakers que, sin su estrella, han estado completamente perdidos.

Además, este tiempo de baja de LeBron ha coincidido también con una grave lesión de Anthony Davis, la otra gran referencia de la franquicia angelina, por lo que el desastre ha sido mayúsculo. Ahora que ya está de vuelta, James espera recuperar el tiempo perdido de cara los playoffs donde se volverán a jugar un título que ya ganaron el pasado año en la 'burbuja' de Orlando.

LeBron James, con Los Angeles Lakers Reuters

El jugador de Los Ángeles Lakers se ha mostrado feliz y contento de su regreso tras ese fuere esguince de tobillo que le ha tenido fuera casi dos meses. LeBron ha disputado 32 minutos en su regreso a las canchas y ha anotado 16 puntos: "Para ser mi primer partido en seis semanas, me sentí bien. En cuanto a mi tobillo, a veces estaba un poco presionado, obviamente, pero salí ileso y bastante bien. Así que es un buen comienzo".

La fiesta no pudo ser completa ya que LeBron tuvo el tiro decisivo para ganar el encuentro, pero erró y los Lakers sumaron una nueva derrota, la 27ª de la temporada. La situación empieza a ser grave ya que la posición en la postemporada no está nada clara si la tendencia no cambia.

El duro mensaje

Además, por si esto fuera poco, LeBron ha dejado un duro mensaje sobre lo que le espera en su carrera tras su terrible lesión: "Es imposible. No creo que pueda volver al cien por cien en mi carrera". Un duro mensaje que ha dejado la mayor súper estrella de la liga y que, a pesar de estar en la recta final de su trayectoria, todavía tiene años de baloncesto por delante para seguir batiendo récords.

LeBron James se duele de su tobillo izquierdo

"Ha sido una urgencia para mí regresar desde que me lesioné. Habéis visto el registro de los minutos y horas por día que estaba trabajando en rehabilitación y tratamiento. Era mucho más de lo que dormía. Así que, durante las últimas seis semanas, eso es todo lo que he estado haciendo. Tenía prisa por volver y jugar". Así de claro ha sido LeBron que se ha sacrificado mucho para volver cuanto antes debido al mal rumbo del equipo y a su necesidad por volver a la pista.

