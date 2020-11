"Jordan habría ganado a Kobe Bryant en un uno contra uno"

Cada uno tiene a su favorito. Hay opiniones para todos los gustos y los datos están sobre la mesa. Pero nadie se pone de acuerdo a la hora de decir quién ganaría al otro en un uno para uno. Michael Jordan y Kobe Bryant siempre serán recordados como dos de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Se enfrentaron sobre la cancha, pero nunca en su mejor versión. Un encuentro que a todo aficionado al mundo del baloncesto le habría gustado ver.

Phil Jackson une a ambos a través de su historia. Ambos le han hecho el entrenador con más anillos de la historia: seis con Michael y cinco con Kobe. Ahora que ve los toros desde la barrera se ha mojado sobre una rivalidad que nunca pudo llevarse a cabo sobre la cancha con los dos jugadores en sus cotas más altas. Aún así, el enfrentamiento se llevó a los datos históricos que dejaron ambos y los aficionados tienen claro quién ganaría en ese 'one to one'.

El entrenador también lo tiene claro en una conversación en Fox Sports. "El ganador en un uno contra uno entre ellos sería Michael. Tiene esa mano, tiene un guante. Cuando un jugador puede levantar el balón con una mano cuando está fintando, algo que Michael podía hacer cuando quisiese cuando entraba a canasta, es muy difícil pararlo", explicó el que fuera técnico principal tanto de Los Ángeles Lakers como de los Chicago Bulls.

Además reveló una situación que se dio en el año 2000. "Michael llevaba un año retirado y un día vino a vernos jugar. Le dije que después del partido se reuniese conmigo en el despacho del dueño, que quería que hablase un poco con Kobe. Le dije que tenía la intención de liderar siempre el juego del equipo y a ver si él podía convencerlo de que esperase, de que fuese paciente y permitiese que el partido le llegase a él cuando fuese necesario. Michael llegó a la sala y se sentó, y lo primero que le dijo Kobe al verle fue: Podría patearte el trasero en un uno contra uno", desveló Jackson.

Rivalidad legendaria

Hubo algunos encuentros sobre la cancha que dejaron imágenes para el recuerdo. Su primer All-Star, el de 1998 a partir del cual estaría durante 18 temporadas consecutivas acudiendo a la cita de las estrellas, sería especial por encontrarse con Air a pesar de no ser todavía un titular consolidado en Los Ángeles Lakers.

Los dos protagonizarían un duelo en el que ambos acabaron como máximos anotadores de sus respectivos equipos. Michael anotaría 23 puntos, mientra que Kobe se tendría que confirmar 18. La Conferencia Este ganó por 135 a 114 y Jordan se llevaría otro MVP del All-Star.

En esa temporada Kobe se quedó a las puertas de poder retar otra vez a Jordan en Las Finales de la NBA, pero en las finales de la Conferencia Oeste fue barrido por los Utah Jazz de Malone, Stockton y compañía encajando un duro 4-0. Tras eso, cuando Michael regresó también se vieron sobre la cancha. Pero la versión del '23' ya no era la misma.

