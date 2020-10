Mirotic sufre los síntomas de la Covid-19: "Está siendo más duro de lo que pensaba"

Mirotic no está siendo uno de los casos asintomáticos afectados por el coronavirus. El jugador del FC Barcelona, por medio de las redes sociales, ha compartido cómo está viviendo estos primeros días con el virus en sí. Y el hispano-montenegrino está sufriendo más de lo esperado a tenor del breve mensaje publicado.

El fichaje estrella culé ha asegurado que no esperaba que la Covid-19 le fuera a afectar tanto. "Esto está siendo más duro de lo que pensaba", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter. Inmediatamente después, cientos de aficionados le han trasladado su apoyo y ánimo en estos momentos difíciles.

Hasta Alfonso Reyes, presidente del sindicato ABP, y que también ha superado el coronavirus luchando contra días de fiebre y noches complicadas, le ha enviado su mensaje de apoyo para superar la Covid-19.

Esto está siendo más duro de lo que pensaba 😓 — Nikola Mirotic (@NikolaMirotic33) October 14, 2020

El Barça detectó un positivo por coronavirus antes de jugar contra el Valencia en la jornada de Euroliga. Sin embargo, no trascendió el nombre. Fue el propio Mirotic el que este pasado 13 de octubre desveló que era él quien no había pasado las pruebas médicas. "Quiero contaros que he dado positivo por COVID19 y desgraciadamente no podré estar en el partido de hoy", escribía.

"Me encuentro bien y estoy siguiendo las indicaciones médicas. Quiero desear mucha suerte a mis compañeros, les apoyaré desde la distancia", indicó en las redes sociales. Sin embargo, horas después, el jugador ha comenzado a sentir estos síntomas propios del coronavirus complicando su situación. Entre otras, la Covid-19 se caracteriza por producir tos secas o altas fiebres.

Mirotic es el cuarto miembro del FC Barcelona en pasar el coronavirus. Durante el inicio de la Euroliga, el conjunto catalán confirmó el positivo de su entrenador Jasikevicius y del segundo del técnico. Poco después, un tercer miembro del equipo técnico se sumaba a la lista de bajas por dar positivo en las pruebas contra la Covid.

Nikola Mirotic celebra una canasta del Barcelona ACB MEDIA

La Euroliga, tocada

La competición europea está sufriendo en sus propias carnes las complicaciones de organizar una liga de este tamaño en época de la Covid-19. El protocolo marcado por la Euroliga, de hecho, ya se ha tenido que modificar para no provocar más perjuicios en los clubes participantes.

Y es que después de surgir varios brotes entre los equipos, y de que se pusiera en duda la viabilidad de la temporada europea con el actual formato, la Euroliga ha procedido a modificar las multas establecidas en el protocolo. Si antes se daba por perdido el partido por 20-0 a aquellos equipos que no pudieran contar con un mínimo de ocho jugadores, la competición ha procedido a modificar dicho artículo.

A partir de este momento se pretende que, en vez de dar por perdida dicha cita, se busque una nueva fecha en el calendario. Los partidos que ya habían sido anulados también serán reorganizados. El problema estará en encontrar una fecha viable teniendo en cuenta lo apretado del calendario por ACB y competiciones FIBA.

[Más información - Pau Gasol se retirará si en noviembre o diciembre "las cosas no van como tendrían que ir"]