Scottie Pippen, leyenda de la NBA, critica la 'burbuja' y asegura que son "partidos amistosos"

La NBA está a punto de terminar y coronar al nuevo campeón de la mejor liga del mundo de baloncesto en la temporada más atípica y larga de la historia. La pandemia mundial provocada por el coronavirus ha obligado a la organización de la NBA a crear un cierre de temporada diferente, el ya conocido por la famosa 'burbuja' de Orlando, y que ha sido duramente criticado por una leyenda como Scottie Pippen.

El histórico jugador de los Chicago Bulls aseguró que lo que se está viendo en el complejo de Disney World estas semanas no es NBA de verdad, sino que es algo parecido que han montado, ya que los jugadores juegan allí sin presión, por lo que él no lo consideraría como baloncesto de verdad. Algo que sin duda no habrá gustado a figuras como LeBron James, que a pesar de querer mantener la calma, está acariciando ya su cuarto anillo.

Pippen, que ganó seis anillos de campeón con los Chicago Bulls, se ha caracterizado en los últimos tiempos por realizar polémicas declaraciones contra la propia liga o contra estrellas de la NBA con las que estar de nuevo actualidad. Este ataque a la 'burbuja' ha sido el último ejemplo, menospreciando la gestión de Adam Silver y todo su equipo para intentar crear una solución para una temporada que estaba abocada al fracaso.

Michael Jordan, Ron Harper y Scottie Pippen en el curso 95/96. Jonathan Daniel Getty Images

Sin embargo, se podría decir que a Pippen no le ha gustado este formato: "La 'burbuja' no es la NBA. No es la rutina dura. No hay viajes. No hay fans. No hay distracciones. Realmente, para mí, es como si estuvieran jugando partidos amistosos". Así de duro se expresa el mítico alero de los Bulls, que a tenor por sus palabras hubiera preferido poner a los aficionados en riesgo y tener a los jugadores viajando de un estado a otros con el coronavirus acechando en cada esquina.

"Vas al gimnasio, estás con tu equipo. Practican juntos. Pero no hay aficionados en las gradas. Entonces no hay distracción. No hay ruido real. No hay presión sobre los jugadores", proseguía en su discurso en Business Insider contra la actual NBA que se está disputando en Orlando.

El ataque a Rondo

Además, Scottie Pippen decidió ir más allá y centrar sus críticas en algunos jugadores, a los cuales acusa de tener un rendimiento por encima del real debido a estas condiciones de juego: "Miré a Rajon Rondo. No ha metido triples en toda su carrera en la NBA. Ahora, de repente, está en la burbuja, y probablemente esté tirando de tres un 50% de efectividad. Ni siquiera he comprobado las estadísticas".

Rondo anota una canasta frente a los Celtics Instagram (lakers)

"Hay muchas cosas que dificultan la NBA. La 'burbuja' facilita. No hay viajes. Entonces duermes en la misma cama todas las noches. Vas caminando al gimnasio. No tienes que ir en autobús de 25 a 50 minutos al estadio. Ni siquiera tienes que sentarte en la cancha durante dos horas antes del juego a hablar con los medios, lidiar con todas las cosas externas que están tratando de atraer para distraerte".

Pippen aseguró que la 'burbuja' se ha convertido en un medio para concluir la temporada, pero que ha convertido al baloncesto en un mero entretenimiento, y no en una de las mejores competiciones del mundo, por eso simplemente le parece algo distinto: "Es un juego diferente, pero muy entretenido".

