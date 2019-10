Pesic llama "anormal" a un exjugador del Barça y la Euroliga le sanciona

Tras el partido del Barcelona en Belgrado ante el Estrella Roja, el protagonista en la zona mixta fue Pesic, entrenador del equipo blaugrana. La victoria de los catalanes quedó en un segundo plano tras las críticas del técnico a la Asociación de Jugadores de Euroliga (ELPA) y, en concreto, a Bostjan Nachbar, presidente de la misma.

El equipo ganó en Belgrado al Estrella Roja y Pesic se pronunció sobre las lesiones de su equipo: "Perdemos jugadores, pero otros equipos también lo hacen. Sabemos que hubo un Mundial y que casi todos los que lo jugaron se han lesionado. Yo no los lesioné, lo hicieron ellos mismos, al jugar en China", aclaraba el técnico.

No por ello terminó con las críticas, ya que las palabras seguían siendo duras, ahora con un objetivo concreto, el exjugador blaugrana: "En el Mundial únicamente jugaron y no entrenaron. Cuando no entrenas... Y ahora Nachbar está creando nuevas reglas para que los preparativos para la próxima temporada comiencen el 24 de agosto. No es un chico normal. Ni siquiera sabe que estamos en Europa, no estamos en la NBA".

Finalmente, terminó por sobrepasar la barrera legal, acusando directamente a Nachbar como responsable de esto, tachándole de "anormal". La temporada comienza la última semana de septiembre y propone cuatro semanas de preparativos para toda la temporada, que dura 10 meses. El hombre es completamente anormal", afirmó el entrenador.

Pesic durante el partido EFE

Comunicado de la Euroliga

"La Euroliga no va a tolerar ninguna falta de respeto de ninguno de sus accionistas en relación a individuos u organizaciones, cualquiera sea la razón. Estas palabras están evidentemente fuera de los valores de respeto que la Euroliga y sus clubes apoyan y mantienen firmemente".

"Es más, la decisiones que el entrenador Svetislav Pesic cuestiona fueron discutidas y aprobadas por todos los clubes de la Euroliga, siguiendo las propuestas compartidas entre los clubes y la Asociación de jugadores de la Euroliga. En el siglo XXI estas negociaciones y acuerdos son comunes en todos los negocios entre empleados y empleadores y los propietarios de la Euroliga las apoyan totalmente".

[Más información: El Barcelona sigue con paso firme en la Euroliga tras ganar al Estrella Roja]