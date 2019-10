Pedro Martínez sobre la exhumación de Franco del Valle de los Caídos: "Afuera el bicho"

Pedro Martínez, exentrenador de Valencia Basket y Baskonia, entre otros, ha querido posicionarse sobre el acontecimiento que más ha dado que hablar estos días en España, la exhumación de Franco. El actual técnico del Manresa ha expresado su opinión en Twitter, donde ha dejado claro su pensamiento sobre el tema.

Ha sorprendido a todos con la publicación en la red social, donde ha sido conciso pero contundente: "Afuera el bicho", quiso publicar el actual entrenador del conjunto catalán.

Afuera el bicho — Pedro Martínez (@pedroma2014) October 24, 2019

No contento con ello, quiso poner otro mensaje, más explicativo, sobre su visión de lo que está ocurriendo y su experiencia personal con el asunto: "Hoy me acuerdo de mi abuelo paterno al que no conocí porque murió en Brasil a donde se tuvo que ir al acabar la guerra", explicó Pedro Martínez.

Hoy me acuerdo de mi abuelo paterno al que no conocí porque murió en Brasil a donde se tuvo que ir al acabar la guerra — Pedro Martínez (@pedroma2014) October 24, 2019

El entrenador del Manresa se ha posicionado en Twitter en las últimas semanas, no solo con esto, sino con el conflicto en Cataluña: "Subiendo a Manresa me he cruzado en la autopista con la columna independentista. Eran muchos e impresiona. No hace falta ser indepe para ver que hay que buscar una solución a esta gente tan convencida", terminó de apuntar.

Subiendo a Manresa me he cruzado en la autopista con la columna independentista. Eran muchos e impresiona. No hace falta ser indepe para ver que hay que buscar una solución a esta gente tan convencida — Pedro Martínez (@pedroma2014) October 17, 2019

Pedro Martínez se caracteriza por ser un entrenador que no calla su opinión en redes sociales, tanto en temas deportivos como en otros que afectan a diferentes ámbitos.

