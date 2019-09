Kevin Durant, su odio a la NBA y la tremenda confesión sobre su adiós a los Warriors

Kevin Durant, uno de los mejores jugadores de la NBA, abandonó este verano los Golden State Warriors para fichar por los Brooklyn Nets tras firmar un acuerdo de 161 millones de dólares y 4 años.

El campeón del mundo en 2010 con EEUU y oro en los JJOO de Londres y Río, además de conquistar dos veces el anillo dejó los Warriors tras tres temporadas, equipo al que llegó para ganar la NBA tras su paso por Oklahoma City Thunders. Dicha decisión le causó varias críticas.

"La gente venía a mi casa y hacía pintadas con aerosol en los carteles de venta. Había personas haciendo vídeos frente a mi casa y quemando mis camisetas mientras me llamaban todo tipo de cosas",dijo el alero para Wall Street Journal.

En su regreso al estadio de su exequipo, quedó demostrado que los aficionados de los Thunders siguen sin olvidar su marcha. "Fue una sensación tóxica y venenosa la que sentí al entrar en esa pista. La organización, los entrenadores, los ejecutivos… ¿están enfadados conmigo? ¿No me hablan? Pensé: '¿Es así como va a ser esto? ¿Solo porque me fui a jugar a otro equipo?'", comentó.

Todo ello hizo que descartase volver a la que un día fue su casa: "Nunca volverá a vincularme a esa ciudad. Por mi cabeza pasaba regresar a esa ciudad y ser parte de esa comunidad y organización, pero no confío en nadie allí. Esa mierda debe haber sido falsa, lo que estaban haciendo. La organización, el general manager… No he hablado con ninguna de esas personas desde que me fui", expresó.

Sobre los Warriors afirma que, a pesar de conquistar dos anillos, nunca llegó a integrarse en el equipo, por lo que decidió probar suerte en los Nets: "Llegué queriendo ser parte del grupo, de la familia, pero nunca seré uno de ellos. No me eligieron en el Draft allí. Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green sí lo fueron. Andre Iguodala ganó las primeras Finales… El resto de jugadores rehabilitaron sus carreras allí. ¿Y yo? Mierda, ¿cómo me iban a rehabilitar? ¿Qué me iban a enseñar? ¿Cómo iban a variar mi baloncesto? Yo ya había sido MVP y máximo anotador de la competición", dijo.

Todo ello, más su lesión en el tendón de Aquiles, de la que actualmente sigue recuperándose, ha provocado en Durant que no soporte la NBA: "Algunos días odio el circo de la NBA. Odio que los jugadores dejen que el negocio de la Liga y la fama que viene con el mismo altere su mentalidad respecto al juego. A veces no me gusta estar cerca de los ejecutivos y los políticos que acompañan a esto. Odio eso. Hablamos muchos sobre salud mental, pero solo cuando se trata de jugadores. Necesitamos hablarlo cuando también involucra a ejecutivos, medios y aficionados", sentenció.

