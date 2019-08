El drama de una estrella de la WNBA: "Estuve bajo vigilancia por peligro de suicidio"

La estrella de la WNBA Elizabeth Cambage ha decidido dar un paso al frente y contar sus problemas de salud mental en una carta abierta en The Players' Tribune: "Mi salud mental ha influido negativamente en mi capacidad para hacer bien mi trabajo".

La jugadora ha reconocido estar en 'DNP-Mental health' para concentrarse en "hacer bien las cosas". "Comenzar la medicación de nuevo significa básicamente estar en cama durante 18 horas al día. Significa sentirse pesada y cansada. Y significa ajustarse a una nueva normalidad que requiere, en su mayor parte, descansar. Descansar mucho. Es como recuperarse de una lesión como cualquier otra", narró.

Cuando despidieron a su entrenador Fred, sintió la necesidad de vivir cerca de su familia en la Costa Oeste: "El cambio fue sólo por razones personales. Simplemente necesitaba estar en una ciudad que estuviera más cerca de casa, donde pudiera hacer más cosas y simplemente jugar baloncesto".

Elizabeth Cambage REUTERS

Elizabeth Cambage reconoció haber pensado en el suicidio. "¿Está preparada para hablar de cómo en 2016 estuve bajo vigilancia por peligro de suicidio? ¿Cómo llamé a mi madre y le dije que no quería seguir viviendo?", se cuestionó en 'DNP-Mental Health'.

Además, explicó como se siente cuando está deprimida: "Piensa en un día soleado en la playa. Te estás relajando. Un momento después, sin ni siquiera darte cuenta, la corriente te ha estado arrastrando lentamente hacia el océano. Ahora el agua se hace más y más profunda. Ya no está soleado, y no puedes moverte, y no puedes respirar... Hasta que de repente estás tu sola, bajo estas enormes y oscuras olas... Y te ahogas. Es lo más cerca que puedo llegar a describir cómo es cuando estoy deprimida".

Ausencia de un profesional en la WNBA

También remarcó la importancia de la nueva regla de la NBA que dice que cada equipo debe tener un profesional de salud mental en el personal. "Creo que es importante lo que están haciendo, y seguramente ayudará a sus jugadores. Se merecen un montón de crédito por ello".

No obstante, se mostró contrariada e indignada por la exclusión de mujeres: "Pero al mismo tiempo no voy a mentir. Me decepciona que elogiemos a alguien por esos avances cuando al mismo tiempo se excluyen a tantas mujeres. Lo que quiero decir es: ¿no se merece la WNBA este mismo programa? Y voy más allá. ¿No es la atención médica mental algo elemental? ¿No es una de esas cosas en las que deberíamos decidir que todas las personas necesitan acceso a ella y ver cómo aplicarlo?.

