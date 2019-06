Pesic desvela cómo convenció a Marc Gasol para jugar en el Barcelona

Más allá de la Liga ACB, donde este sábado arranca en el WiZink Center con el Real Madrid y Barcelona como protagonistas, Pesic tuvo un cariñoso recuerdo para Marc Gasol, quien fuera su jugador en Girona, y que en la madrugada del pasado jueves se coronó como campeón de la NBA con los Toronto Raptors.

"Su primer trofeo lo ganó conmigo en Girona, la Eurocup. Y, luego, después de no se cuántos años, el siguiente ha sido la NBA. Es algo grandísimo para él y yo también estoy orgulloso de Marc", añadió.

Pesic relató también cómo fichó al pequeño de los Gasol para el Barcelona, cuando él entrenaba a la primera plantilla y lo vio jugar en el Palau Blaugrana junto a unos amigos. "Yo no sabía que era hermano de Pau. Me acerqué a preguntarle porque vi un gran talento y sus amigos me dijeron que era hermano de Pau. Le pregunté si quería jugar a alto nivel y me dijo que, si podía, sí", empezó la anécdota.

Marc Gasol celebra la victoria de Toronto Raptors en la final de la NBA REUTERS

"Así que le cité para el día siguiente con su padre. Me preguntaron si creía que podía jugar algún día en el primer equipo y dije que sí. No sabían si seguir su carrera en una universidad americana (Marc fue al instituto en Memphis) o aceptar la oferta del Barcelona. A los dos días, su padre me llamó para decirme que jugaría en el Barça", desveló.

Marc Gasol, historia de la NBA

Marc Gasol llegó a los Toronto Raptors el pasado febrero y consideró clave que "todos" se ayudaron este curso para lograr el objetivo de conquistar por primera vez el torneo. "Eso no significa que vas a lograrlo (el campeonato) pero la mentalidad estaba ahí, la voluntad estaba allí y el cuerpo técnico también", declaró Gasol.

