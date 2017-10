Luka Doncic: "Igual no es mi última temporada en el Real Madrid"

Luka Doncic, jugador esloveno del Real Madrid, habló del comienzo de la Euroliga, de su rol en el equipo y comentó que igual no era su "última temporada en el Real Madrid".

"Tengo más importancia en el equipo que el año pasado, sobre todo por la baja de Sergi (Llull) que es muy importante para nosotros, pero no miro el futuro, estoy en el Madrid, donde mejor me siento, y puede ser la última temporada que esté aquí o igual no", dijo Doncic.

Respecto a la Euroliga, el campeón de Europa con Eslovenia aseguró que "hay que empezar a tope, es muy importante para nosotros porque nos da más confianza", apuntó.

Chasson Randle compartirá puesto con Doncic. "Es un jugador muy bueno, estaba en la NBA y he hablado con Willy (Hernangómez) y me ha dicho que es un buen chico, y tenemos la misma agencia (de representación) así es que nos llevamos muy bien, es humilde, trabajador, y nos encanta que esté con nosotros", subrayó.

Muchos focos apuntarán a Doncic esta temporada y no menos le dal el papel de líder en el Real Madrid. "No puedo opinar nada porque no se lo que pasará, pero siempre digo que me siento muy bien como líder del equipo y quiero llevar al equipo a lo máximo posible. Estoy aquí para ayudar", manifestó.

Al joven esloveno se le preguntó por las ventanas de la FIBA y por cual iba a ser su decisión caso de que fuera llamado por su equipo nacional. "No puedo decir nada. No sé lo que va a pasar. No me quiero meter en esto, eso se tiene que arreglar entre FIBA y Euroliga y yo no me meto", finalizó Luka Doncic.