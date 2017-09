Campazzo, Causeur, Kuzmic... Así llega el Real Madrid al curso 2017-2018

Se acabaron las contemplaciones. Tras el Eurobasket y la pretemporada de rigor, el baloncesto español vuelve a ponerse en marcha. La Supercopa supondrá el pistoletazo de salida oficial para el nuevo curso al reunir a cuatro de los mejores equipos de la campaña pasada desde este viernes: Gran Canaria (anfitrión y defensor del título), Unicaja (campeón de la Eurocup), Valencia Basket (campeón de Liga) y Real Madrid (campeón de la Copa del Rey). Todas las miras, como no podía ser de otra forma, están puestas en el equipo blanco.

Tras un verano en el que las selecciones nacionales han copado todo el protagonismo, puede que el aficionado esté un tanto desubicado en lo que al conjunto de Pablo Laso respecta. Por eso, respondemos a algunas de las cuestiones que pueden ser objeto de debate en el seno de la parroquia madridista antes de empezar la temporada.

¿Qué espera en la Supercopa?

Tras dominar esta competición entre 2012 y 2014, el Madrid lleva dos años sin levantar el primer título del curso. Ha habido unos cuantos meses para digerir la derrota en la final liguera ante el Valencia Basket, superada bastante rápido la crisis de hipotético fin de ciclo que pudo haber en un primer momento. La apertura oficial del año no está nada mal: un siempre peligroso Gran Canaria en su casa (22:00, #0 de Movistar+).

El equipo pío-pío mantiene buena parte del bloque que le ha dotado de una competitividad inmensa durante los últimos años: Oliver, Báez, Pablo Aguilar, Rabaseda, el prometedor Pasecniks, un Luis Casimiro que continúa al frente del proyecto en el banquillo… Mimbres suficientes como para que el equipo de Las Palmas continúe soñando a lo grande tanto en la ACB como en la Eurocup.

Además, sus fichajes prometen. El explosivo DJ Seeley vuelve tras su paso por el Maccabi, del que también llega Gal Mekel, con pasado NBA. Marcus Eriksson y Ondrej Balvin seguirán creciendo en las islas, al igual que Luke Fischer, que ha dejado un gran sabor de boca con Marquette en la liga universitaria estadounidense. Atención también a Shaquielle McKissic, con una curiosa historia de superación: después de tener que vivir en la calle y de pasar por prisión, el baloncesto le cambió la vida y le llevó a la universidad de Arizona State, Italia, Corea y Turquía.

La Supercopa acogerá a cuatro equipos campeones en esta edición. ACB Photo

Unicaja o Valencia Basket se enfrentarían al Madrid en un hipotético duelo por el título (juegan la primera semifinal supercopera a las 19:30). Tanto malagueños como valencianos, en la reedición de la última final de la Eurocup, mantienen las bases de las plantillas que les dieron tantas alegrías hace meses: Alberto Díaz, Dubljevic, Carlos Suárez, San Emeterio, Nedovic, Sastre, Brooks…

Eso sí, sus caras nuevas también son dignas de mención: James Augustine, el ex NBA Ray McCallum, Shermadini y Salin, entre otros, en el bando andaluz; Pleiss, Erick Green, Latavious Williams o Doornekamp (también Txus Vidorreta en la banda) por parte taronja. Sin duda, el curso se va a iniciar por todo lo alto.

¿Cómo ha ido la pretemporada?

Con unos cuantos jugadores presentes en el Eurobasket y la baja de larga duración de Sergio Llull a cuestas, los blancos se han defendido bastante bien. Todo empezó en el Torneo Costa del Sol de Málaga, en el que los chicos de Laso se impusieron tanto al Alba Berlín de Aíto (79-51) como al equipo local, Unicaja (74-82). Después, llegó la primera derrota, cosechada ante el campeón de América, el San Lorenzo de Almagro argentino (81-84).

Más tarde, se logró un triunfo cómodo contra el San Pablo Burgos (73-86). Y, para cerrar la gira de amistosos, un nuevo tropiezo contra el Bayern de Múnich en un partido disputado en el aeropuerto de la ciudad alemana (80-72). Todo quedó, por tanto, en un balance de tres victorias y dos derrotas. ¿Quiénes han sido los jugadores más destacados durante la puesta a punto del equipo? Facundo Campazzo, Trey Thompkins y Felipe Reyes se llevan la palma.

En su regreso a la capital española tras arrasar en Murcia, el base argentino quiere ser importante desde el minuto uno. Así lo demuestran sus 14 puntos y cinco asistencias contra Unicaja, los 16 que consiguió ante San Lorenzo de Almagro o los 15 frente al Bayern. El interior norteamericano, que jugará mucho más este año al no ocupar Randolph plaza de extracomunitario, tampoco se ha quedado atrás: 14 puntos y siete rebotes con Unicaja delante, 25 (con 26 de valoración) en Burgos y 17 en Múnich.

Fabien Causeur ante el San Lorenzo de Almagro. Real Madrid

Por su parte, el capitán Reyes se ha mostrado en plena forma tras ausentarse del Eurobasket: 12 puntos al Alba Berlín, 13 al Burgos y 10 al Bayern. Fabien Causeur, una de las nuevas incorporaciones, también ha rendido a un buen nivel: 16 puntos sin fallo en su debut y 10 ante San Lorenzo de Almagro, por ejemplo. Santi Yusta, otro jugador de vuelta tras pasar por el Obradoiro y aunque correcto, ha estado más discreto: siete puntos (los anotó en dos partidos) como tope.

¿Y el Eurobasket en clave blanca?

En este sentido, los grandes triunfadores han sido Luka Doncic y Anthony Randolph, campeones de Europa con Eslovenia y fundamentales en los esquemas de su selección: 14,3 puntos, 8,1 rebotes y 3,6 asistencias de media para el niño, inmenso durante todo el campeonato, y 11,7-5,2-1,3 por parte del norteamericano, capital en las eliminatorias. Algo menos vistoso, pero también con presencia importante, se ha mostrado Ognjen Kuzmic, subcampeón continental en las filas de Serbia: 7,1-5,1-1,3.

No pueden decir lo mismo ni Jonas Maciulis ni Dino Radoncic. El primero no ha tenido ni la mínima parte de protagonismo que solía atesorar con Lituania: 5,7 puntos, 4,7 rebotes y 1,7 asistencias de media, con un preocupante 31% de acierto medio en el tiro. En cuanto al canterano, su concurso con Montenegro no ha tenido nada que ver con el del último Preeuropeo: tres puntos, un rebote y 0,4 asistencias en 12 minutos de juego por encuentro. A esto hay que unirle una participación colectiva no demasiado reseñable por parte de sus respectivas selecciones.

Por cierto, Campazzo participó en la Copa América con Argentina y refrendó las buenas expectativas que acaparan su vuelta a Madrid: 14 puntos, 6,6 asistencias y 2,8 rebotes de media, con subcampeonato para su selección incluido.

Facundo Campazzo intenta anotar ante el Alba Berlín. Real Madrid

¿Cuándo vuelve Doncic?

Su torcedura de tobillo en la final del Eurobasket preocupó y mucho en un primer momento, aunque al final todo quedó en un susto. Tanto es así que las “una o dos semanas” que la perla eslovena se daba de margen para volver a las pistas podrían ser menos e incluso quedarse en nada: Pablo Laso no se atrevió a descartarle del todo para la Supercopa.

“Llegó el martes, le hemos valorado, le han empezado a tratar y siendo el partido el viernes no te puedo asegurar que pueda jugar. Si le preguntas a él te dirá que va a jugar, normal, pero creo que hay que ver un poco la evolución en estos dos días”, reconoció el técnico vitoriano.

Laso también dejó claro que Doncic “no tiene ninguna lesión grave”, sólo “un esguince fuerte”. Después de no haber tenido “un verano agradable” (la lesión de Llull y la de Causeur, ya recuperado pero baja para Francia también en el Eurobasket), sustos los justos en cuanto a problemas físicos.

¿Se fichará a otro base?

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, todavía podría haber movimientos en este sentido. Todo depende de si surge alguna oportunidad en el mercado NBA antes de que la mejor liga del mundo empiece a carburar a principios de octubre. Malcolm Delaney, excompañero de Randolph en el Lokomotiv Kuban ruso y todavía en nómina en los Atlanta Hawks, aún podría llegar.

La posibilidad de incorporar a Sam Van Rossom o a Tyrese Rice parece haber perdido fuerza. De hecho, Pablo Laso está convencido de que reforzarse no es algo de suma necesidad: para él, Facundo Campazzo puede y debe salirse este año. Esa creencia de que no hay que fichar por fichar (Rudy Fernández y Causeur, en un momento dado, pueden funcionar como 'parches') ha causado cierta inquietud en el Madrid, pero nadie va a hacer cambiar de opinión al técnico.

Y menos cuando Laso acaba de ser renovado hasta 2020 y se trata del principal culpable del regreso a la élite del club. “Llull se ha lesionado, no se ha muerto. Son cosas que pasan, y va a volver y más fuerte, pero lo que te va a hacer fuerte no es un jugador por venir ahora, porque lo más importante es el equipo […] Siempre miramos el mercado, pero también valoramos mucho lo que tenemos, y creo que tenemos una gran plantilla. La lesión de Sergi es un inconveniente, pero que nos obligue a fichar mañana sería un error, y si no hace falta no se fichará”, sentenció al respecto.

En resumen: pretemporada de sensaciones notables, detalles interesantes de los nuevos y de algunos de los viejos conocidos, un Eurobasket bastante útil para los representantes del club y sólo una lesión grave a rastras. ¿Qué deseo puede pedir el Madrid para el nuevo curso después de una temporada pasada “increíble” a juicio de Laso? Responde él mismo: “Aprender qué hacer mejor en esta, intentar llegar más frescos al final y tener ese gen competitivo hasta el último momento”.