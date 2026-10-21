El conjunto blanco busca seguir con su pleno en Champions ante un Leipzig obligado a reaccionar.

Real Madrid - RB Leipzig, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions League

El Real Madrid afronta un nuevo examen europeo en el Santiago Bernabéu con el firme objetivo de amarrar su tercer triunfo consecutivo en la fase liga de la máxima competición continental.

El conjunto dirigido por José Mourinho llega a la cita con la moral reforzada tras imponerse con solvencia al Sevilla y con la gran novedad en la convocatoria de Vinicius Júnior, quien encuentra en la Champions el escenario ideal para mantener el ritmo competitivo ante su sanción en el torneo doméstico.

En frente, el RB Leipzig pondrá a prueba la solidez del bloque blanco en un duelo de máxima exigencia para consolidar las aspiraciones de ambos equipos en la parte alta de la tabla europea.