Real Betis - Feyenoord, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions

El Real Betis recibe este miércoles al Feyenoord de Rotterdam en un partido correspondiente a la tercera jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League a la que los españoles llegan en un meritorio noveno puesto y empatado con los ocho equipos que le preceden gracias a un mejor 'goal-average'; mientras que los neerlandeses cierra a día de hoy el 'Top 24 que se clasificaría a las fases elilminatorias.

Manuel Pellegrini tiene en su mano convertirse también en el entrenador con más victorias en la máxima competición continental en la historia del club verdiblanco, superando a un Lorenzo Serra Ferrer al que empata a día de hoy con dos.