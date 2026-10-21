Se recupera el partido aplazado en el Ciudad de Valencia, que corresponde a la sexta jornada del campeonato doméstico.

Levante - Athletic, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Levante y Athletic se enfrentan en un partido correspondiente a la jornada seis de LaLiga EA Sports. El encuentro, que se aplazó por la lluvia, se disputa este miércoles 21 de octubre a las 20.00 horas en el estadio Ciutat de València. Será un partido en el que los dos equipos buscarán reencontrarse con la victoria tras varias jornadas sin conseguirla.

El Levante, al límite de los puestos de descenso, acumula ya cinco encuentros consecutivos sin ganar en los que ha sumado tres puntos de los últimos 15 en juego. Un pobre balance que ha metido a los granotas en problemas en la clasificación.

El Athletic, por su parte, está abonado al empate en sus últimos partidos en el campeonato. Los leones han saldado con tablas sus compromisos ante Elche, Alavés y Valencia.